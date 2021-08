Débil estrategia de testeo de nexos por covid-19

Hay una metodología, de la que poco se ha hablado, para establecer el nivel de transmisión viral de cualquier enfermedad: el número de pruebas realizadas por cada caso confirmado, la que vendría muy bien en el marco de la pandemia por coronavirus SARS-CoV-2, causante del covid-19.

"Esta metodología sirve para saber si la estrategia de laboratorio de testeo está siendo suficiente y está de acuerdo a la extensión del brote", anotó el epidemiólogo salvadoreño Wilfrido Clará, radicado y ejerciendo la profesión médica en Estados Unidos.

En otras palabras, esta estrategia sirve para alertar sobre si se están haciendo suficientes pruebas para detectar la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado un rango de entre 10 y 30 pruebas por cada caso confirmado como positivo.

"Digamos que en el país este día se confirmaron 10 casos nuevos. Para tener un indicador apropiado, se tendrían que haber corrido por lo menos 10 pruebas más y hasta 30; o sea, 100 como mínimo y hasta 300. Pero si se están haciendo menos de 10, eso significa que el país se está quedando", explicó el especialista.

En los análisis que Clará ha realizado, a partir de los escasos datos que el Gobierno comparte sobre el manejo de la pandemia, detectó que El Salvador hace menos pruebas cuando debería hacer más y hace más cuando debería hacer menos.

Utilizando los análisis secundarios que la Universidad de Oxford ha hecho con datos oficiales y también los que ha hecho la OMS, Clará advirtió que cuando el porcentaje de positividad sobre la cantidad de pruebas realizada sobrepasa el 5% la cantidad de pruebas disminuyó, cuando debió haber subido.

"Media vez el porcentaje de positividad de todas las muestras tomadas sea menor al 5% usted puede decir que la transmisión viral está bajo control. Pero si sobrepasa el 5% y va en aumento significa que la transmisión está siendo más intensa y que deberían hacerse entre 10 y 30 pruebas por cada caso confirmado", explicó el epidemiólogo.

"En los análisis que yo he hecho, cuando el porcentaje de positividad subió del 5%, la cantidad de pruebas bajó, eso significa que se está haciendo lo opuesto a lo esperado. ¿Por qué se hace así? No sé. Lo que está claro es que esa estrategia de testeo de laboratorio para analizar la transmisión viral es disfuncional. Entonces, ¿para qué la están ocupando? ¿Es inútil que hagan pruebas? Están malgastando las pruebas. No está sirviendo de nada esa estrategia para monitorizar la pandemia", señaló Clará.

Hace un par de semanas atrás, el epidemiólogo Alfonso Rosales, también radicado en el extranjero, advirtió a LA PRENSA GRÁFICA que el rastreo de nexos es un punto clave en la vigilancia epidemiológica, y destacó que no se está haciendo. Cuando en El Salvador el referido porcentaje superó el 5%, se hicieron solo 0.38 pruebas por cada 100,000 habitantes (unas 2,500 diarias), mientras países como Costa Rica y Panamá hicieron hasta 2 y 3, respectivamente, en esas mismas condiciones.