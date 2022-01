Decenas de perros y gatos que fueron abandonados a su suerte encontraron en este humilde hogar en Cuscatancingo una nueva oportunidad

Ayudemos al refugio ''Ángeles de la Calle'', el hogar de perritos rescatados del abandono y maltrato

En Cuscatancingo hay una familia que ha dedicado los últimos seis años de su vida a rescatar perros y gatos abandonados, lesionados, atropellados, maltratados o que estén en cualquier tipo de riesgo. Se trata de Oneyda Verónica Martínez, de 49 años; su hija Rosmery, de 32 años, y del compañero de vida de Oneyda, Carlos, también de 49 años.

Ellos tres se levantan a las 6:00 de la mañana y se acuestan a eso de las 9:00 de la noche, atendiendo 50 perros y nueve gatos, todos rescatados muchas veces de la muerte. El refugio está ubicado en la colonia El Rosario, en el pasaje Santa Isabel y avenida Flor de la Cruz.

El espacio en el que los perros pueden caminar, jugar y desplazarse es realmente pequeño, pero abundante en atención y cariño. Foto LPG/Wendy Urbina.

De láminas y otros materiales sencillos, este hogar canino y felino, y también hogar de la familia Martínez, se erige a la orilla de una quebrada. El espacio en el que los perros pueden caminar, jugar y desplazarse es realmente pequeño, pero abundante en atención y cariño. "Aunque humilde, pero tienen un techo donde estar, ya no en la calle", dice Oneyda.

Bajo esa premisa, ella busca y a veces recibe reportes de amigos y vecinos que le informan sobre algún perro atropellado, abandonado, o de gatos recién nacidos abandonados en basureros por personas que no los quieren en sus casas.

Foto LPG/Wendy Urbina.

De esa forma, Oneyda y su familia van a los lugares y los rescatan, para que no mueran ahí o reciban más maltratos. "A la 'Chatona' la lanzaron desde un carro en el paso a desnivel del bulevar del Ejército; ahí la fuimos a traer. Tenía una manita quebrada, y aún patojea", comentó Oneyda sobre una perra tipo boxer que vive en el refugio, que si bien no está registrado, lleva el nombre de "Huellitas Polvosas" o "Ángeles de la Calle".

Foto LPG/Wendy Urbina.

La primera en llegar, hace seis años a este refugio fue una perrita que Oneyda le quitó a los dueños, pues le pegaban porque se comía los mangos que caían de un árbol que estaba en la casa donde habitaba. Al no tener que comer, la perra se dirigía al patio de la casa y trataba de alimentarse con los frutos caídos, y los dueños la castigaban golpeándola con cinchos.

Foto LPG/Wendy Urbina.

Luego llegó el segundo ejemplar, un perrito atropellado; y luego un tercero, un can sin una de sus patas delanteras, la cual había perdido luego de ser agredido por una persona. "He llegado a tener hasta 80 perros, pero antes de estar aquí (en Cuscatancingo) vivía en Mejicanos, pero ahí me mataron a 16 perros. Un vecino los envenenó, así es que decidí salir de ese lugar, y vine a este lugar, que era un terreno abandonado", agregó.

Ninguno de los tres rescatistas y protectores tiene un empleo formal, pero Oneyda tiene un negocio de venta de electrodomésticos a domicilio, el cual atiende en las mañanas. Foto LPG/Wendy Urbina.

Ninguno de los tres rescatistas y protectores tiene un empleo formal, pero Oneyda tiene un negocio de venta de electrodomésticos a domicilio, el cual atiende en las mañanas. Del dinero que gana con ese negocio es que ha estado alimentando en los últimos días a los animalitos que tiene a su cargo, ya que desde el pasado 17 de diciembre comenzó a tener problemas de abastecimiento de alimento.

"Me quedé sin comida para ellos, así es que de lo que ganaban en el día les pasaba comprando cinco libras de arroz y 12 libras de menudos de pollo para que comieran, aunque sea una vez al día", agregó Oneyda. Foto LPG/Wendy Urbina.

Cuando Oneyda sale a vender, son Rosmery y Carlos quienes se quedan a cargo del refugio, los alimentan, bañan y cuidan, ya que los perros tratan de salir del lugar por pequeños huecos que hay en el cerco fabricado de pedazos de lámina de metal, de alambres y trozos de hierro.

"Desearía poder llevar a estos niños (perros) a un lugar más grande, para que pudieran correr y jugar, y que cada uno tuviera su casita para dormir, pero no tenemos los recursos, somos gente pobre que solo les quiere ayudar para que no mueran en las calles, en una cuneta o una quebrada de aguas sucias; ellos son seres que tienen vida y que sienten, como nosotros", explicó. La señora apela al gobierno, a la empresa privada o a particulares, para que les done o preste un terreno, incluso que lo venda barato, para ellos irlo pagando con bajas cuotas.

Foto LPG/Wendy Urbina.

A pesar de las limitaciones, los canes y gatos se ven bien de salud, e incluso algunos están esterilizados y tienen sus vacunas que, junto al alimento, es otra de las preocupaciones de Oneyda y de su familia.

Rosmery reconoce el trabajo de su mamá y por eso es que se ha unido a su proyecto de protección de animales en riesgo. "Desde pequeña me gustan los animales, perros y gatos, por eso no me molesta estar ayudando a mi mamá. Yo me levantó a las 6:00 de la mañana para hacer limpieza, limpiar todo lo que ellos hacen, y luego los cuido hasta la noche. Como a las 10:00 de la noche ya se vienen quedando tranquilos, aunque hay algunos que se levantan en la noche para andar por el lugar", comentó Rosmery, quien es soltera y no tiene hijos, por lo que tiene mucho tiempo para dedicarlo al proyecto.

"Desearía poder llevar a estos niños (perros) a un lugar más grande, para que pudieran correr y jugar, y que cada uno tuviera su casita para dormir, pero no tenemos los recursos, somos gente pobre que solo les quiere ayudar para que no mueran en las calles", expresa Oneyda. Foto LPG/Wendy Urbina.

Por el momento, y durante los seis años que funciona "Ángeles de la Calle, refugio canino", no han recibido nunca ayuda del gobierno, de la alcaldía ni de empresa alguna. Ellos les compran alimento o reciben donaciones de pequeñas cantidades de dinero o de alimento para perros, para que los ejemplares de varias razas, criollos en su mayoría, y tamaños puedan subsistir.

Foto LPG/Wendy Urbina.

Al igual que su mamá, Rosmery, sueña con un lugar más grande y en mejores condiciones para llevar a los 50 perros y a los gatos, que viven separados para que no se peleen. "Ellos se enferman de la piel, ya que duermen en el suelo, en la tierra, y en invierno se mojan, ya que en este lugar baja agua sucia desde la calle de arriba. El agua se mete por todos lados a la casa y al lugar donde ellos duermen. Quisiera un lugar encementado, y con techo para que ellos se puedan proteger", dice Rosmery con ilusión.

Luego de estar varios días comiendo arroz cocido con menudos de pollo, el pasado lunes el refugio recibió 90 libras de alimento, y es con ello que en estos momentos se están nutriendo. Foto LPG/Wendy Urbina.

La filosofía de estas personas es la de proteger a estos seres que si bien no pueden hablar, se comunican de diversas formas y muestran su amor a las personas que los cuidan, protegen y alimentan. "Primeramente Dios podamos seguir con este proyecto, ya que ellos no pueden hablar, la voz de ellos somos nosotros", expresa la madre de familia.

Luego de estar varios días comiendo arroz cocido con menudos de pollo, el pasado lunes el refugio recibió 90 libras de alimento, y es con ello que en estos momentos se están nutriendo.

Foto LPG/Wendy Urbina.

"Son 90 libras, pero al día ellos se comen casi un saco, ojala haya personas de buen corazón que nos ayuden para que ellos puedan comer, ya que ellos no saben de dinero, solo que les da hambre y que deben comer y a nosotros nos toca buscar esa comida para que tengan un techo, comida, agua, y un lugarcito donde dormir", finalizó Rosmery.

Si usted desea ayudar, ya sea con alimento, vitaminas o algún aporte económico, puede contactar a la familia a través de Facebook, donde los encuentra como "Ángeles de la Calle, refugio canino", o también por medio del WhatsApp (503) 6146-0675.

La filosofía de estas personas es la de proteger a estos seres que si bien no pueden hablar, se comunican de diversas formas y muestran su amor a las personas que los cuidan, protegen y alimentan. Foto LPG/Wendy Urbina.