Decesos covid-19 superan a los de todo junio

En 22 días, julio ha dejado más fallecidos por covid-19 que en los últimos tres meses y podría convertirse en el tercer mes más letal en lo que va de 2021. Entre el 1 y el 22 de julio, el ministerio de Salud (MINSAL) reconoció 151 defunciones por coronavirus , una cifra que supera las 114 reportadas en abril, así como las 124 de mayo y las 135 de junio.

El martes, por primera vez desde febrero, el MINSAL reportó 11 fallecidos. Al día siguiente anunció 10 y nueve el jueves. Con esta tendencia, julio se perfila como el tercer mes con más decesos en lo que va de 2021, un lugar que actualmente ocupa marzo.

Según las estadísticas oficiales recogidas por LPG Datos, los meses con más decesos este año han sido enero, que cerró con 289 fallecidos, febrero con 228 y los ya mencionados 154 de marzo.

El incremento en los fallecidos ocurre mientras el país afronta una aceleración en los contagios. Los especialistas en salud no descartan que detrás de este comportamiento esté alguna de las denominadas variantes de preocupación del covid-19.

“Los jóvenes son los que más han hecho uso de la vacunación (contra el coronavirus). Muchos adultos mayores aún no acuden a recibir su vacuna”.



Francisco Alabí, ministro de salud.

Estas mutaciones generan cuadros graves de covid-19, incluso en pacientes jóvenes. Delta, una de las más temidas porque provocó un repunte de casos en Europa y otras naciones, ya es la variante predominante en Estados Unidos y Costa Rica confirmó esta semana los primeros contagios.

Por el momento, el Laboratorio de Virología de la Universidad de El Salvador (UES) solo ha detectado la variante californiana, pero está preparándose para realizar una nueva búsqueda. Mientras tanto, el ministro de Salud, Francisco Alabí, reiteró ayer el llamado a vacunarse.

Sin dar datos concretos, Alabí aseguró en una entrevista con la radio YSKL que "los jóvenes son los que más han hecho uso de la vacunación. Muchos adultos mayores aún no acuden a recibir su vacuna". El MINSAL solo publica datos globales de la vacunación y no ha revelado la cobertura por edad.

Según la última actualización del sitio covid19.gob.sv, el 20 de julio se confirmaron 268 casos de covid-19, la cifra más alta desde el 23 de enero de este año. Hasta ese día se acumularon 84,144 contagios y las muertes sumaron 2,538 al 22 de julio.

Cifras cuestionadas

Las estadísticas del Gobierno sobre el impacto de la pandemia en la salud pública vuelven a enfrentar un nuevo cuestionamiento. El informe Estado de la Región 2021, publicado esta semana por el costarricense Programa Estado de la Nación (PEN), analizó los datos de la pandemia en Centroamérica, Belice y República Dominicana.

El reporte concluyó que Panamá, Costa Rica , República Dominicana y Belice reportaron en 2020 tasas de contagio más altas que el promedio mundial.

Honduras estuvo cerca de ese promedio, mientras El Salvador, Guatemala y Nicaragua se ubicaron debajo. En estos tres países, "la tasa de mortalidad y la cantidad de pruebas efectuadas sugieren que hubo alguna anomalía en el registro o falta de transparencia en el manejo de la información", indica el informe.

El reporte también analizó el exceso de muertes, que es la diferencia entre las muertes ocurridas en cada mes del último año y las muertes promedio de los últimos cinco años en el mismo período. Este indicador se presenta como proporción de las muertes promedio de los últimos cinco años. Utilizando estadísticas de la plataforma Our World in Data, de la Universidad de Oxford, el reporte señala que El Salvador llegó a tener un exceso de muertes de 118.55 %, en julio del año pasado. Es decir, esta proporción de fallecidos pudo haber sido por covid-19, pero no se reportó como tal.

Las variantes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha denominado como variantes de preocupación a cuatro mutaciones. Son alfa, detectada en Reino Unido en septiembre de 2020; beta, identificada en Sudáfrica por primera vez en mayo de 2020; gamma, proveniente de Brasil; y delta, de la India.