Decesos por covid-19 ya superan a todo octubre 2020

Faltan 17 días para que concluya octubre, pero la cantidad de muertes por covid-19 ya superó a la que se registró durante el mismo mes de 2020, indican las estadísticas del Ministerio de Salud (MINSAL).

Según las cifras oficiales recopiladas por LPG Datos, octubre de 2020 cerró con 131 fallecidos. Pero en 2021 han bastado los primeros 12 días del mes para superar en 33.6 % esa cifra y alcanzar los 175 decesos, 44 más que hace un año.

La mayor parte de las muertes se ha registrado en pacientes de 60 a 79 años de edad. En ese grupo etario se reportan 70 fallecidos. Otros 49 corresponden al grupo de 40 a 59 años, mientras que en la población de 80 años y más se reportan 40 decesos. Entre los 20 y 39 años hay 16 muertes.

Por el momento, septiembre es el mes más letal de toda la pandemia, con 319 defunciones; pero médicos no descartan que este lugar sea ocupado por octubre. "Al final de octubre vamos a tener que ver si va a ser el mes más letal de toda la pandemia", dijo el fin de semana el epidemiólogo Alfonso Rosales.

El especialista explicó que el efecto de los nuevos contagios se comenzará a reflejar entre el 18 y el 24 de octubre. "Esta y la próxima semana van a ser semanas de aumento de mortalidad", afirmó Rosales.

Sin embargo, desde el 6 de octubre se desconoce cuál ha sido la evolución de los casos diarios. Desde esa fecha, el MINSAL no ha actualizado esa información en su portal covid19.gob.sv.

Temor a reacciones y creer que es innecesaria inhibe la vacunación

El creciente número de contagios y fallecidos no solo ha elevado los llamados del gremio médico para que las autoridades apliquen restricciones a la movilidad, también ha abierto el debate sobre la renuencia a la vacunación.

Hasta el momento, el MINSAL no ha publicado datos sobre la percepción de los salvadoreños respecto a la vacuna, pero una encuesta presentada ayer revela que el temor a los efectos secundarios o considerar que es innecesaria son las explicaciones que dan los no vacunados.

La encuesta fue realizada por la Universidad Francisco Gavidia (UFG), con el apoyo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), el Colegio Médico de El Salvador (COLMED) y la Fundación Rafael Meza Ayau (FRMA). Las entrevistas se hicieron en todo el país, del 31 de agosto al 3 de septiembre y en total se analizaron 1,241 boletas efectivas, con un nivel de confianza del 95 % y un error muestral de +/- 2.8.

El 71.6 % dijo tener las dos dosis, el 10.2 % tenía una dosis y el 17.3 % dijo que todavía no estaba vacunado.

De ese 17.3 %, el 21.7 % dijo tener temor a una reacción no deseada, el 17.3 % aseguró que el horario de su trabajo no se lo permitía, pero el 11.1 % no considera necesario vacunarse, un dato que es preocupante, dijo Óscar Picardo, de la UFG.

Además, el 9.3 % dijo estar confundido por la información que circula, el 8.8 % tenía dudas de la efectividad de las vacunas, mientras el 6.6 % mencionó tener una enfermedad recurrente como razón para no vacunarse. El 6.2 % mencionó como obstáculo el horario de atención de los centros de vacunación y el 4 % la distancia de dichos puntos. También el 9 % dijo que familiares y amigos habían reportado molestias por la vacuna, el 3.1 % mencionó encontrarse en estado de embarazo y el 1.8 % citó la falta de transporte.

El temor a las reacciones y la percepción de que la vacuna es innecesaria es mayor entre la población mayor de 65 años. El 28 % de los no vacunados en este grupo dijo tener miedo a los efectos secundarios, mientras el 16 % sostuvo que no es necesario vacunarse.