Decía ser pandillero para extorsionar en San Luis Talpa

Marlon Arnulfo Alfaro Cantarero, de 32 años de edad, fue detenido el pasado fin de semana por los delitos de extorsión agravada y limitación a la libertad de circulación.

La captura del sujeto fue realizada por personal de la Sección Táctica Operativa (STO) en la cancha de fútbol del municipio de San Luis Talpa, La Paz.

Fuentes policiales informaron que la detención se realizó después de un partido de fútbol, tras verificar que contra Alfaro Cantarero existía una orden de captura judicial pendiente por los delitos mencionados.

La Policía aseguró que el sujeto no es miembro de pandillas, pero que se hacía pasar como tal para amenazar a sus víctimas y obligarlas a que le entregaran diferentes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra su vida. También les decía que si no pagaban debían abandonar sus viviendas.

"Este es de los sujetos que extorsionan y amenazan y por tal motivo las personas se van de sus lugares de residencia", expresó un jefe policial.

Añadió, que el detenido delinquía en diferentes comunidades del municipio de San Luis Talpa, de donde es originario.

La Policía hizo un llamado a personas que hayan sido víctimas del imputado para que lo denuncien.