Decididos a modificar la Constitución para que CSJ y FGR compartan fondos

En la comisión de legislación y puntos constitucionales de la Asamblea Legislativa hay dos iniciativas encaminadas a modificar la Constitución de la República antes del 4 de marzo. Una en lo referente al 6 % que se le asigna cada año en presupuesto a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del total de ingresos del Estado, y otra para buscar que a la Fiscalía General de la República (FGR) se le asigne de forma constitucional un 1.75 % como presupuesto anual.

CSJ recorta seguro médico para magistrados

El magistrado de la Sala de lo Constitucional Rodolfo González dijo hace unos días que a 27 años de haberse establecido ese porcentaje a la CSJ “es legítimo que se revise”. El funcionario incluso reconoce que hay áreas en las que se ha dado “algún tipo de despilfarro”.

Con ese contexto, diputados de todas las fracciones legislativas coinciden en que se debe reformar la Constitución para modificar la asignación presupuestaria de la CSJ, pero lo que no han definido es si se le reducirá para entregarle a la Fiscalía General de la República (FGR) o si se incluirá a esta institución dentro de ese 6 % que la Carta Magna define en el último inciso del artículo número 172.

Proponen que el presupuesto de la Fiscalía se defina en la Constitución

El partido ARENA, en voz del diputado René Portillo Cuadra, dice que ellos impulsan que los remanentes que la CSJ no ejecuta de su presupuesto sean utilizados para la Fiscalía General de la República.

Corte Suprema aprueba presupuesto 2018 y decide mantener bonos

“Lo que nosotros conversamos en la comisión de legislación sobre este tema del presupuesto de la CSJ es que en los últimos 16 años la Corte Suprema de Justicia no ha ejecutado el 100 % del presupuesto. Lo que los dos partidos políticos, tanto ARENA como el FMLN, lo que propusieron es que esos remanentes que no se ejecutan del presupuesto del famoso 6 % que se le asigna al Órgano Judicial se traslade a la Fiscalía, de tal manera que la Fiscalía pueda tener un presupuesto adecuado para el funcionamiento”, expresó Portillo Cuadra.

Similar es lo que opinó el diputado Jaime Valdez, del FMLN. El efemelenista coincide con Portillo Cuadra en que la CSJ no ejecuta el presupuesto anual y que por ende el dinero que sobra se debe asignar a la Fiscalía para que contrate más fiscales.

“En el transcurso de los años se ha podido verificar que el Órgano Judicial no ejecuta el 100 % del presupuesto que se le asigna, en este caso el 6%... ejecuta el 75 % u 80 % y ante la necesidad de hacer un eficiente uso de los recursos, y que estos se transparenten, se ha propuesto que ese 6 % se refuerce el presupuesto de la Fiscalía General de la República. Es una demanda de diferentes sectores. Incluso, los diferentes grupos parlamentarios han expresado la necesidad de reforzar el presupuesto de la Fiscalía”, expresó Valdez.

El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado del partido GANA, Guillermo Gallegos, dice estar de acuerdo con la iniciativa para dar más recursos a la Fiscalía y que estos puedan salir del 6 % que se le da a la CSJ. Sin embargo, aclaró que por el momento no hay acuerdo de reducir el porcentaje al Órgano Judicial y que el acuerdo iría en adherir a la FGR a este presupuesto.

“Lo que sí se ha planteado es que dentro de este 6 % se pueda incorporar a la Fiscalía General de la República y a las otras dos instituciones del ministerio público, si es que existe esa posibilidad, en el entendido que el presupuesto del Órgano Judicial generalmente no se logra ejecutar en su totalidad, pero en ningún momento se ha dicho que se quiere recortar este 6 % que le pertenece al Órgano Judicial y si hay voluntad política podría proceder la incorporación de la Fiscalía”, dijo Gallegos.

Dos propuestas

La primera de las iniciativas fue presentada en agosto de 2016 por el FMLN. El partido de gobierno argumentó en su momento que la reforma constitucional obedecía a que la demanda de trabajo de la Fiscalía General de la República ha crecido y por ende se le debía asignar más recursos. Esos recursos saldrían del 6 % que actualmente la Constitución establece solo para la CSJ.

De acuerdo con la propuesta del partido FMLN y de lograrse la reforma, el último inciso del artículo número 172 de la Constitución quedaría redactado así: “El Órgano Judicial y la Fiscalía General de la República dispondrán anualmente, y en conjunto, de una asignación no inferior al 6 % de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado”.

La otra propuesta de reforma a la Constitución la presentó el partido PCN en octubre del año pasado. Los pecenistas son de la idea que se reforme la Carta Magna para que la Fiscalía tenga ya definido el porcentaje a recibir del Presupuesto General de la Nación.

Mario Ponce, promotor de esta reforma, ha solicitado que en el artículo número 191 que hace referencia al ministerio público –conformado por la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos– se incluya un inciso en el que “se establezca que la Fiscalía General de la República contará con un presupuesto no menor al 1.75 % de los ingresos corrientes netos del Presupuesto General del Estado”.

En eso se diferencia a la iniciativa del FMLN y a las intenciones de ARENA y GANA que consideran que tiene que ser del 6 % de la CSJ.

“Hemos hablado de la Fiscalía y la Fiscalía no le está quitando recursos a la Corte Suprema de Justicia, el planteamiento nuestro no va orientado a eso, va en el sentido que le demos un presupuesto justo para que la Fiscalía se ponga a nivel de los salarios de los operadores de justicia del Órgano Judicial, me refiero al salario de los fiscales que se nivelen al de los jueces de las diferentes especialidades”, expresó Ponce.

Cualquiera que sea la reforma que hagan, los partidos tendrían que hacerla antes de las elecciones. “Hemos decidido todos los partidos políticos abordar esta discusión antes de las elecciones, porque existe una sentencia de la Sala de lo Constitucional que establece que cualquier reforma constitucional se debe hacer previo a las elecciones y no posterior porque viola el principio de representatividad”, expresó Portillo Cuadra.

No quitarán beneficios a empleados CSJ

A raíz del anuncio de posible reforma a la Constitución en lo relacionado con el presupuesto de la CSJ, el sector sindical de dicho Órgano de Estado realizó algunas protestas, alegando que con un posible recorte se perderían algunos de los beneficios que reciben.

En ese sentido, el diputado Portillo Cuadra fue claro en afirmar que no habrá despidos ante un cambio en la Constitución: “Aquí no se trata de recortarle prestaciones a nadie, no se trata de despedir a nadie, no se trata de dejar de invertir en infraestructura judicial, no se trata de dejar de invertir en la administración de justicia, simple y sencillamente significa que el dinero que no ejecuta la Corte sea trasladado donde más se necesita”.

Posturas de partidos en cambios a Constitución

ARENA

CSJ SOLO GASTA EL 80 %

El partido ARENA es de la idea que se debe dar el dinero que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ejecuta a las instituciones que realmente necesitan los recursos. Apoyan que se dote de más recursos a la Fiscalía General de la República, y agregan que cualquier reforma se debe hacer antes de las elecciones para que el elector conozca las decisiones que se han tomado en el congreso y así voten de manera informada el próximo 4 de marzo.

FMLN

PRESUPUESTO COMPARTIDO

La propuesta del FMLN se presentó en agosto de 2016 y en esta se plantea que se reforme el artículo número 172 de la Constitución y se incorpore que tanto la CSJ y la Fiscalía General de la República compartirán el presupuesto del 6 % que actualmente solo está garantizado para el Órgano Judicial. Para hacer reformas a la Constitución se necesita en primer momento de 43 votos y luego que dicha reforma se ratifique en una nueva legislatura con 56 votos.



GANA

INCORPORAR A LA FGR AL 6 %

Al igual que ARENA y el FMLN, el partido naranja es de la idea que se debe dotar de más recursos a la Fiscalía General de la República. GANA ha expresado que como partido no están buscando hacer recortes al 6 % que la Constitución ya establece para la CSJ, pero sí creen que el presupuesto de la Fiscalía debe salir de este monto. Para este lunes se tiene previsto que los diferentes partidos presenten propuestas en concreto de las posibles reformas a la Carta Magna.

PDC

Presupuesto constitucional

La segunda propuesta que se encuentra en la comisión de legislación y puntos constitucionales es la que presentó el jefe de fracción del PCN, Mario Ponce. A diferencia del la propuesta del FMLN, el PCN es de la idea que se debe reformar la Constitución, pero en la parte que corresponde al ministerio público. Los pecenistas buscan que el presupuesto de la Fiscalía se defina en la Constitución y que este no sea menor al 1.75 %.



1.75% del Presupuesto General de la Nación busca el PCN que quede establecido en la Cn. para la Fiscalía.