Decisión de senadores sí puede afectar ayuda a El Salvador, dice embajadora EUA

Luego de la decisión de El Salvador en el seno de la OEA de apoyar a Venezuela e ir contra lo que había recomendado el senador estadounidense Marco Rubio, la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes dejó entrever el papel del congresista cuando se asignan presupuestos de ayudas internacionales."Es importante apoyar los procesos democráticos en Venezuela y usar las organizaciones que existen para mantener el diálogo y debate sobre la situación. Respecto a los comentarios de un miembro de nuestro Congreso, no es apropiado para mí hacer comentarios sobre un miembro de nuestro Congreso, tenemos una relación fuerte y sólida con este Gobierno vamos a seguir teniendo pero sí los miembros del Congreso tienen un papel en el presupuesto que recibimos por eso es sumamente importante de enviar señales claras en todo sentido", dijo Manes en la entrevista de Noticiero Hechos.La embajadora agregó que el tema de Venezuela, El Salvador también debe mostrar una actitud correcta sobre temas de corrupción, acuerdos fiscales, seguridad y desarrollo social.El Salvador fue uno de los once países que ayer se negaron a apoyar la mediación de la OEA en la situación de Venezuela. Rubio recomendó a El Salvador la forma en que debía votar para continuar recibiendo la ayuda estadounidense; sin embargo, el gobierno salvadoreño le recordó que la cooperación internacional no está sujeta a presiones políticas y las condiciones para otorgar o no la ayuda están relacionadas a objetivos directamente relacionados con los resultados en las áreas en que se ejecutan los programas de apoyo.