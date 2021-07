Declaración Saca-Charlaix es la guía del oficialismo

Las palabras dichas por Antonio Saca y Élmer Charlaix, ambos exfuncionarios que guardan prisión por delitos de corrupción, son la guía que el oficialismo utilizó para interrogar a dos exvicepresidentes que llegaron ayer a la comisión especial que investiga la entrega de sobresueldos durante gobiernos anteriores.

Carlos Quintanilla Schmidt y Ana Vilma de Escobar atendieron ayer el citatorio girado por la comisión especial. Una decisión que, según la diputada de ARENA, Rosa Romero, no fue sometida al consenso de todos en la comisión, solo al de los diputados de Nuevas Ideas.

La actitud que los diputados oficialistas tuvieron con Saca y Charlaix, marcada por la paciencia para escuchar sus respuestas y evitar interrumpirles, no estuvo presente en las comparecencias de Quintanilla Schmidt y de Escobar.

"Antonio Saca declaró aquí...", "¿entonces Antonio Saca miente?", "eso no fue lo que dijo el expresidente Saca", "el exsecretario privado Élmer Charlaix dio un listado..." fueron las expresiones que los diputados de Nuevas Ideas y de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) repetían al hacer sus cuestionamientos.

Alrededor de las 9:30 a. m., los diputados comenzaron con el interrogatorio a Quintanilla Schmidt, quien ejerció como vicepresidente en el período de 1999-2004 cuando Francisco Flores fue presidente de la nación.

“A mí nunca se me dijo cómo se contabilizaba esos dineros. Me daban los $5,226 a través de un depósito bancario... Todo pasó por el sistema financiero”.

Carlos Quintanilla Schmidt, exvicepresidente de la República.

De entrada, él dijo que antes de iniciar funciones acordó con el expresidente Flores que adicional al salario nominal iba a recibir un complemento para realizar las obligaciones de su cargo. Este, según su declaración, estaba dividido entre las facultades de la Vicepresidencia, las que le daba el hecho de estar encargado de organismos promotores de inversiones y exportaciones y las de representar al país ante organismos y eventos a nivel internacional. La compensación dijo que era de $5,226 al mes.

El diputado de Nuevas Ideas, William Soriano, acusó al exvicepresidente de que se había enriquecido de forma injustificada. A esto, Quintanilla Schmidt contestó: "rechazo que ha habido aumento de mi patrimonio porque no lo hay".

Su comparecencia duró cerca de dos horas, en varias ocasiones el exvicepresidente reclamó porque no le daban la oportunidad de contestar a aseveraciones que hacían los diputados, a partir de interpretaciones personales.

Por la tarde, a la comisión especial llegó la exvicepresidenta de Escobar. Ella estuvo en ese cargo entre 2004-2009, mientras Antonio Saca era presidente.

En su primera declaración ante los diputados, la exfuncionaria aseguró: "No recibí en carácter personal ninguna suma de dinero procedente de fondos públicos destinada a complementar mi salario ni en ningún otro concepto para mi beneficio personal".

“No recibí en carácter personal ninguna suma de dinero procedente de fondos públicos destinada a complementar mi salario ni en ningún otro concepto para mi beneficio personal”.



Ana Vilma de Escobar , exvicepresidenta de la República.

Con la exvicepresidenta, los diputados utilizaron más el recursos de "lo que dijo Antonio Saca". Incluso transmitieron un clip de vídeo con parte de la declaración del expresidente en la que aseguró que de Escobar recibió $10,000 mensuales en concepto de sobresueldo.

La intervención a la exvicepresidenta, que también se desempeñó como diputada de la Asamblea Legislativa, tuvo momentos álgidos, varios de estos ocasionados porque los diputados de Nuevas Ideas y de GANA daban mayor valor a lo que el expresidente condenado por delitos de corrupción dijo.

"Antonio Saca mintió ante esta comisión, ¿sí o no?", le preguntó a la exvicepresidenta el diputado oficialista Walter Coto. "Pregúnteselo a él", fue la respuesta que dio. "¿Usted está mintiendo a esta comisión?", le repreguntó el diputado; "no", le replicó la exfuncionaria.

De Escobar cuestionó, también, a Coto por darle validez a un recibo que no tenía firma de recibido. El diputado le insistió a la exvicepresidenta que leyera el contenido de la nota. "Yo no sé qué valor le da usted a un recibo sin firma... ¿Lo desea leer usted? No creo que sea apropiado que yo lea un recibo que no tiene firma", le contestó de Escobar. Hubo un intercambio de palabras en el que también participó el diputado Jorge Castro, encargado de presidir la comisión, y al final fue él quien terminó leyendo la nota, no la exvicepresidenta.

El interrogatorio a de Escobar duró más de dos horas y media. En este tiempo, Soriano también le hizo cuestionamientos por enriquecimiento ilícito, a los que la exfuncionaria contestó que son falsos.

La sesión de la comisión quedó abierta y los diputados no informaron a quiénes convocarán para las próximas reuniones.

Abierta

La sesión de la comisión que investiga la entrega de sobresueldos en gobiernos anteriores quedó abierta. Los diputados de Nuevas Ideas, que son mayoría en la comisión, no dijeron a quiénes van a convocar para las próximas reuniones. ARENA solicitó que la comisión cambio de carácter especial a permanente, pero su propuesta no fue si quiera discutida por el resto.