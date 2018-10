Declaran a El Rosario libre de analfabetismo

El parque municipal de El Rosario fue el lugar elegido por las autoridades del Ministerio de Educación (MINED) y de la localidad para realizar el acto con el que el municipio fue declarado libre de analfabetismo, convirtiéndose ayer en el decimosexto municipio de La Paz con la distinción, al alcanzar una taza de alfabetismo del 98.16 % en los mayores de 15 años.

De acuerdo con cifras del MINED, en esta localidad un total de 620 jóvenes y adultos aprendieron a leer, escribir y realizar operaciones matemáticas básicas a través del Programa Nacional de Alfabetización (PNA), con el apoyo de 157 estudiantes voluntarios que fueron los encargados de la enseñanza.

Una de las personas alfabetizadas fue Antonia Santos Zepeda, de 73 años, quien se encargó de leer un pequeño texto de agradecimiento durante el acto y permaneció en la mesa de honor.

Según doña Santos, su madre nunca la mandó a la escuela, pero ella siempre tuvo el deseo de aprender a leer y escribir, y por eso decidió asistir a los círculos de alfabetización.

"Mi mamá me ponía a hacer oficio, pero nunca me puso a estudiar, por eso no aprendí a leer ni a escribir cuando era cipota, y cuando supe que iban a enseñar, me fui para el lugar donde estaban dando clases", contó la rosarense, quien junto a un grupo de alfabetizados participó en la actividad oficial.

A escala nacional, El Rosario es el municipio número 105 en recibir la categoría libre de analfabetismo. Hoy las autoridades de Educación también declararán sin analfabetismo al municipio de San Luis La Herradura, y en los próximos días a Santiago Nonualco, San Luis Talpa, Olocuilta, San Francisco Chinameca y Zacatecoluca.

La directora departamental de Educación, Patricia Alvarado, anunció que La Paz será declarado en noviembre como el primer departamento del país libre de analfabetismo, al contar con una población de 15,683 personas atendidas en los 22 municipios que lo conforman.

"Nos faltan solamente seis municipios por declarar sin analfabetismo", detalló.

estudiantes voluntarios realizaron la tarea de enseñanza de las letras.