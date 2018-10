Declaran a San Luis Talpa libre de analfabetismo

Leonarda Antonia González de Monge, de 43 años y residente en el cantón Tecualuya, de San Luis Talpa, La Paz, es una de las 751 personas que aprendieron a leer y escribir con el Programa Nacional de Alfabetización del Ministerio de Educación (MINED).

Ella recibió ayer, en el parque municipal de la localidad, su diploma de alfabetizada, lo que, aseguró, le causa emoción y felicidad al haber alcanzado una de sus metas en la vida.

"Antes ponía solo mis huellas (digitales) cuando tenía que hacer algún trámite, ahora ya puedo poner mis iniciales y el nombre, y estoy aprendiendo a hacer mi firma. Cuando era pequeña me pusieron a la escuela, pero me enfermé y ya no pude seguir", relató.

Con un índice del 97.53 % de población que sabe leer y escribir, San Luis Talpa fue declarado ayer como libre de analfabetismo.

La declaratoria fue entregada por el viceministro de Educación, Francisco Castaneda, al alcalde Salvador Menéndez.

Según datos del MINED, del total de personas alfabetizadas en este municipio el 70.71 % son mujeres y el 29.29 %, hombres, lo que evidencia, dijo Castaneda, que las mujeres no tenían acceso a la educación hace décadas.

"Que más del 70 % de ciudadanos que aprendieron a leer y escribir sean mujeres nos da una radiografía de cómo las mujeres adultas, arriba de los 40 a 60 años, un día fueron marginadas del derecho a la educación", expresó.

Además de 151 voluntarios para los círculos de alfabetización, y 33 alumnos de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), que tiene su sede en este municipio, participaron 16 técnicos de la misma academia, entre docentes, instructores y personal administrativo que contribuyeron en la ubicación geográfica de personas analfabetas y en la sensibilización en centro escolares.

San Luis Talpa se convirtió en la decimonovena localidad de La Paz en ser declarada libre de analfabetismo. Solamente restan tres municipios: Olocuilta, San Francisco Chinameca y Zacatecoluca.