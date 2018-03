Declaran hostil a testigo que evadió pregunta por 15 minutos

Un miembro del personal de seguridad de los tribunales de San Miguel es otro de los testigos que presentó la Fiscalía General de la República (FGR)B en el juicio contra tres exjueces de San Miguel acusados de recibir dinero a cambio de favorecer a varios imputados en procesos judiciales.

La FGR inició su interrogatorio preguntando: "¿Usted fue citado por el juzgado de Instrucción de San Miguel para declarar?". El testigo respondió "no me acuerdo", y esa fue su respuesta por más o menos 15 minutos, hasta que la Fiscalía le solicitó al Tribunal Terecero de Sentencia de San Salvador que lo declararan testigo hostil, porque no quería revelar la información.

El Tribunal aceptó y laFGR reinció las preguntas. "Usted es amigo del exjuez Especializado de Instrucción de San Miguel, Jorge González", cuestionó un fiscal, a lo que el testigo respondió que sí. Las preguntas continuaron hasta el momento que uno de los fiscales del caso le volvió a preguntar si el tenía acceso al libro de entrada del juzgado donde trabajaba uno de los jueces procesados y el testigo contestó: "Sí, ahorita me acabo de acordar".

Uno de los fiscales le entregó al testigo el libro de visitas del tribunal para que verificara si su firma aparecía en el documento. Además, le pidió que verificara que días ingresó Luis Franco Arévalo, acusado de ofrecer sobornos, al tribunal de Instrucción y por qué motivo llegó. En las mayorias el testigo dijo fue por razón personal.

El tribunal aceptó que la Fiscalía presente esta tarde los audios de las llamadas telefónicas en los que supuestamente se establece las negociaciones que hizo el exjuez Especiliazado de Sentencia de San Miguel, Enrique Beltrán; también el juez suplente, Rodolfo Castillo y González.