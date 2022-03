Declaran inactivo a El Salvador en la Alianza para el Gobierno Abierto

El Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) colocó a El Salvador en estado inactivo por no entregar un nuevo plan de acción antes de la fecha límite del 31 de diciembre de 2021, según expuso la organización en un comunicado.

En dicha misiva se hace referencia a la Resolución y además menciona que "El Salvador ha actuado en contra del proceso al no presentar un nuevo plan de acción, el cual OGP requiere que todos sus miembros hagan cada dos años. Los planes de acción de OGP contienen reformas creadas conjuntamente entre los gobiernos y la sociedad civil"

"Específicamente, El Salvador no cumplió con los requisitos mínimos de participación y cocreación durante la implementación del plan de acción; el gobierno no recolectó, publicó o documentó un repositorio en el sitio web o página web nacional de OGP; y el Mecanismo de Revisión Independiente (IRM por sus siglas en inglés) ha establecido que el gobierno no ha progresado en la implementación de ninguno de los compromisos del plan de acción. Más recientemente, El Salvador no entregó un nuevo plan de acción antes de la fecha límite del 31 de diciembre de 2021 y, como resultado, actuó nuevamente en contra del proceso", expresa la resolución.

En julio de 2021, El Salvador fue puesto bajo revisión procedimental por no cumplir con los criterios mínimos de elegibilidad de OGP durante dos años consecutivos. Además, El Salvador no actuó de acuerdo con el proceso de OGP, como lo exigen los Artículos de Gobernanza, durante su ciclo de plan de acción 2018-2020.

El Comité Directivo de OGP también designó a Bulgaria, Malawi y Malta como inactivos.

En el comunicado emitido por la OGP también dice que "en una carta dirigida al Comité Directivo de OGP, las organizaciones de la sociedad civil dijeron que el fallo “corresponde adecuadamente al estado de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y, en general, la democracia”.

El Salvador se unió a OGP en 2011 cuando se fundó y luego cocreó cinco planes de acción con organizaciones de la sociedad civil.