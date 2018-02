Declaratoria requiere 30,000 alfabetizados

Más que un discurso fueron las palabras sinceras de alguien que a pesar de las dificultades en la vida es el fiel ejemplo del dicho popular: nunca es tarde para aprender. Cuando estaba pequeña, Ana Leticia Lima Durán no pudo ir a la escuela, por lo que nunca aprendió a leer ni a escribir, pero hoy afirma que dejará atrás esa condición gracias al Programa Nacional de Alfabetización, que fue iniciado en el departamento de Santa Ana teniendo la meta de declararlo libre de analfabetismo.

“Mi motivo de estar aquí es porque quiero aprender a leer y escribir, en el tiempo pasado mi madre no me pudo dar estudio, a veces lamento tanto que los jóvenes pierdan el tiempo, sabiendo que leer y escribir es muy importante. Antes no podía ver lo importante que es saber leer y escribir, pero hoy que ando en los caminos de Dios quiero poder leer bien la palabra de Dios”, dice Ana.

“Siento yo que nos va a costar un poquito, ya no tenemos ese cerebro fresco que ustedes tienen, yo espero que no se vayan a dar por vencidos ustedes”.

Ana Leticia Lima Durán, estudiante

Señaló que a menudo recomienda a sus nietas, a las que va a dejar y traer al colegio, que le pongan empeño a los estudios para que logren superarse y prepararse para la vida, y pidió a los alfabetizadores voluntarios tener paciencia con los adultos a los que enseñarán letras y números.

“A pesar de nuestra edad, siento yo que nos va a costar un poquito, ya no tenemos ese cerebro fresco que ustedes tienen, yo espero que no se vayan a dar por vencidos ustedes, para que nos motiven a nosotros a poder estudiar, poder leer y escribir, eso es muy importante”, señaló en su discurso.

En Santa Ana, según autoridades del Ministerio de Educación (MINED), existen poco más de 35,000 personas que no saben leer ni escribir, las cuales serán atendidas en los denominados círculos de alfabetización.

Son cerca de 6,000 los círculos diseminados en el departamento, de acuerdo con el viceministro de Educación, Francisco Castaneda, quien agrega que la meta es declarar libre de analfabetismo al departamento en el primer semestre de 2018.

“En Santa Ana necesitamos que más de 30,000 aprendan a leer y a escribir, vamos a concentrar fuerzas en los municipios donde más se concentran poblaciones que no saben leer ni escribir”, dijo.

A esta fecha ya fueron declarados libres de analfabetismo cinco municipios: El Porvenir, Santa Rosa Guachipilín, Masahuat, San Antonio Pajonal y San Sebastián Salitrillo, además de la zona protegida El Trifinio, en el municipio de Metapán.

De acuerdo con la proyección del MINED, a finales de 2018 se podría estar declarando libre de analfabetismo al país completo, un esfuerzo que se ha venido haciendo posible desde 2009, cuando inició el Programa Nacional de Alfabetización.

Durante el lanzamiento del programa se hicieron presentes la candidata a alcaldesa de Santa Ana por el FMLN, Cecibel Lau, y el candidato a diputado del departamento por el mismo partido, Óscar Rodríguez, quienes estuvieron en la línea de honor del evento oficial del ministerio, lo que no dejó de generar ciertos señalamientos en redes sociales, en las que se cuestionó la presencia de los candidatos en un evento oficial.

