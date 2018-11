Decomisan 5,000 medicinas fraudulentas

Como parte de la operación internacional denominada Pangea, que se ha realizado ya por undécimo año consecutivo, elementos de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) y la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) decomisaron en los últimos días alrededor de 5,000 productos de apariencia medicinal, considerados fraudulentos.

La operación es organizada por la Policía Internacional (INTERPOL), y el decomiso tuvo lugar luego de la inspección en la aduana de pasajeros, chequeo de pasajeros y muelle de exportación de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero.

Según detalló la directora de la DNM, Leonor Morales de Acosta, los productos se encontraron en las maletas de varias personas que se dedican a llevar y traer encomiendas.

En el 90 % de los casos, estas personas estaban viajando hacia Estados Unidos.

"La recomendación a la población es que no los compren, que no los consuman y que compren medicamentos únicamente en las farmacias", advirtió la directora. Enfatizó: "Son productos que no son medicamentos, sino que son falsificados, fraudulentos; son productos milagrosos que lo único que causan es daño a la salud".

Entre lo decomisado hay varios frascos de Mariguanol y paquetes con cajas rotuladas como Neurobión, Dolo Neurobión, Campolón, Complejo B, Dolocampolón Oro y hasta limpia riñones, tumba grasas y ultraadelgazantes.

De Acosta no supo especificar cuántos encomenderos están involucrados ni si fueron detenidos por la PNC, pero sí aseguró que hay un delito que puede ser penado con multas, dependiendo de los procesos que implementen en coordinación la policía y la Fiscalía General de la República.

"Hay un delito tipificado, que la Ley de Medicamentos también lo tiene, que ya finalizado el proceso judicial se les impone una multa que va hasta los 200 salarios mínimo. El Artículo 79 de la Ley de Medicamentos lo da, y ya con la fiscalía y la policía ellos hacen las gestiones de tipificar bien el delito", anotó la funcionaria.

La DNM, por lo general, actúa después de haber recibido alguna denuncia; y cuenta con 35 inspectores a escala nacional, según dijo De Acosta.