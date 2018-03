Decomisan droga valorada en más de $9 millones

Lee también

Nueve paquetes que contenían 382 kilos de cocaína fueron encontrados por las autoridades al sur de las costas del puerto de Acajutla, en Sonsonate, según confirmaron ayer la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República (FGR).De acuerdo con la información de ambas instituciones del Estado, los paquetes se encontraban flotando en alta mar, a 403 millas náuticas, y no se reportaron capturas por el hallazgo.Los paquetes fueron trasladados hacia a la capitanía de la Fuerza Naval de Acajutla para posteriormente ser entregados a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía, las cuales determinaron el valor comercial del cargamento. Según estimaciones preliminares, lo incautado asciende a $9,550,000.Asimismo, la policía informó sobre el hallazgo de una lancha con banderas ecuatorianas en el caserío Los Limones del cantón Barra de Santiago, en el municipio de San Francisco Menéndez, Ahuachapán.Según un agente policial, la lancha apareció en la costa del caserío el domingo en la madrugada y no tenía ningún tripulante.Aseguró que la lancha fue trasladada hacia la capitanía de la Fuerza Naval de Acajutla en la búsqueda de rastros de droga.El agente de la Policía manifestó que desconocía si el hallazgo realizado en la Barra de Santiago está vinculado a los nueve paquetes que fueron encontrados en Acajutla, aunque no descartó esa posibilidad debido a la cercanía de las costas.La policía también informó de la captura de tres supuestos miembros de pandillas, quienes fueron detenidos por trasladar 120 libras de marihuana, valoradas en $45,000.Los detenidos fueron identificados como Carlos Alfonso Cartagena, de 37 años; Mauricio de Jesús Reyes Meléndez, de 36; y Juan José Reyes Castellano, de 30, todos residentes en San Salvador. Ellos fueron detenidos en el cantón El Platanar, en la calle que conduce del municipio de Moncagua hacia Chapeltique, en San Miguel.La detención fue realizada por elementos de la División Antinarcóticos (DAN) de la PNC, quienes intervinieron los vehículos placas P-6-048-626 y P-1-129-817, en los que llevaban la droga.En ambos carros, según la PNC, se encontró en las puertas, los tableros y debajo de los asientos un compartimento oculto (caleta) en donde era trasladada la droga, envuelta en paquetes de distintos tamaños.La PNC informó que la marihuana era trasladada hacia Ciudad Barrios para que pandilleros la vendieran al menudeo.