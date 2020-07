Decomisan placas a transportistas privados

Transportistas privados denunciaron ayer que la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil les ha comenzado a decomisar placas, con lo cual se están viendo impedidos de sacar sus unidades a circular para ganarse el sustento diario.

Los denunciantes citaron al ministro de Obras Públicas , Romero Rodríguez Herrera, quien durante una conferencia de prensa declaró, hace varias semanas, que los motoristas debían presentar a los oficiales de tránsito al menos una carta de la empresa que los había contratado para el transporte de su personal. Sin embargo, manifestaron, desde hace dos semanas hay retenes que están deteniendo solo microbuses y ya suman cerca de 40 motoristas a los que les han decomisado las placas, aduciendo que deben portar un contrato legal firmado hasta por abogados en el que se establece el acuerdo de transporte de personal.

"Ahora los policías han tomado la iniciativa de comenzar a decomisar las placas, porque como no les permitieron hacer la nueva cuarentena, según nos explicaron ellos mismos, el Gobierno ha mandado a detener a los microbuses para que no lleve a empleados a las empresas; pero eso es mentira, porque somos salvadoreños y aunque sea a pie nos vamos a ir a trabajar", dijo uno de los transportistas afectado, quien prefirió no revelar nombre.

Este transportista calcula en 4,000 las unidades privadas que están brindando transporte privado de personal a las empresas ubicadas solo en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), aunque suma otras 2,500 para llegar a 6,500 en todo el territorio nacional.

Estas unidades, inicialmente, tienen permisos como transporte de turismo, escolar o universitario, pero ante el cierre del sistema educativo presencial y las bajas en turismo, se han reinventado ofreciendo servicios para transporte de personal.

"Yo soy transportista escolar. Nosotros solo trabajamos un mes con 11 días, porque ya para el 1 de marzo las escuelas y los colegios estaban cerrados. Pero, le explico: transporte hay público, de taxis y de especialidades; este último incluye el escolar, el universitario, el aeropuertario, el de turismo e iglesias y el de personal. Pero en el mismo permiso que nos ha dado el VMT dice claramente que fuera de nuestras horas que reportamos como transporte escolar, o el permiso que tengamos, podemos dar servicio en los otros rubros también. Pero aquí el VMT va por un lado y la Policía por otro completamente opuesto", manifestó Amparo de Barrios, quien se ha visto afectada.

A Barrios le decomisaron las placas hace dos semanas.

Según explicaron los transportistas afectados, a veces una sola unidad hace tres viajes en el día; al no salir a circular se habla de una pérdida de unos $120, por lo que si las placas son devueltas en tres días como mínimo, las pérdidas alcanzan casi los $400.