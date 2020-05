Decretan cierre total en Lolotique

Pobladores del municipio de Lolotique, en San Miguel, confirmaron ayer que desde tempranas horas del día, fueron informados sobre una disposición adoptada por la comisión municipal de Protección Civil, para declarar un cierre total en la localidad, por un período de 72 horas, como medida de prevención por el covid-19.

Los habitantes aseguraron que se enteraron de la decisión, a través de un vehículo de perifoneo que recorrió la localidad anunciando la disposición, la cual es de obligatorio cumplimiento y debía ser acatada por los ciudadanos y por los propietarios de tiendas, farmacias y toda clase de negocios. A pesar de que la alcaldía no emitió un comunicado oficial informando sobre la medida adoptada por la comisión municipal, ayer después de las 12 del mediodía todos los negocios cerraron y las calles estaban vacías.

"No están dejando salir a la gente ni a cobrar su salario en los días que nos corresponde y no sabemos que tan legal podría ser esta situación de cierre total. A mi ahora (ayer) me pagan e intente salir conforme a mi DUI, pero no me dejaron y ya no tengo dinero", dijo un poblador de ese municipio. El cierre total o "toque de queda" como lo llaman los habitantes se decidió por el número de casos de covid-19 que reporta esa localidad, que es de cinco.

Ayer por la tarde después que algunos pobladores se quejaron por dicha disposición, se trató de obtener una postura oficial del alcalde Colombo Carballo, vía telefónica, pero el jefe municipal no respondió a las llamadas. Algunas personas consideran que la comisión se ha excedido al decretar el cierre total.