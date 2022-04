Decretan detención provisional para joven acusado de apuñalar y asesinar a dos personas en la ruta 52

El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con medida cautelar de detención provisional para joven acusado de apuñalar y asesinar a dos personas en la ruta 52 con tentativa de homicidio a una tercera persona la semana pasada.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los cargos imputados a Kevin Antonio García muñoz son un doble homicidio agravado y un homicidio agravado imperfecto. Según la fiscal encargada del caso, los analisis de inspección mental aún no se tienen debido a la complejidad de los mismos y mencionó que el siguiente pasó será la etapa de instruccion formal, en donde se continúa investigando durante aproximadamente cinco meses.

Franklin Hernández, abogado del acusado, mencionó que no se ha valorado bien la condición médica de su defendido y carece de un proceso adecuado. "Lamentablemente no es la decisión más adecuada porque es un hecho que podemos denotar cómo se comportaba y eso no se puede actuar. Él es una persona que tiene estos problemas mentales y la Ley establece un proceso especial", agregó Hernández.

Hernández añadió que el hecho que el imputado se mantenga en un centro penintenciario es un peligro para los demas y para él mismo, ya que los análisis indican que ya tenía un control médico previo.

Las autoridades mencionaron que continuarán con las invesitagaciones, ya que faltan algunas pruebas y resultados pertinentes para poder continúar con la siguiete fase del proceso penal.

