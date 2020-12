Decretan instrucción con detención contra Mecafé

El Juzgado 12° de Paz de San Salvador decretó instrucción con detención contra el empresario y expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), José Miguel Menéndez “Mecafé".

Fiscalía ha acusado a Menéndez y al expresidente Mauricio Funes de recibir un avión de la sociedad guatemalteca Servicios Calificados de la Construcción, S.A. (SERDELCO S.A.) a cambio de beneficiarla con la entrega de un contrato del proyecto de construcción del puente San Isidro.

Los hechos que se les atribuyen se centran a partir de la forma irregular que se otorgó el contrato para la construcción de ese puente, firmándose el mismo bajo la modalidad de diseño y construcción en fecha 10 de octubre de 2013. Según la investigación Menéndez utilizó el avión en 47 vuelos con siete destinos diferentes durante el período del 27 de junio de 2013 al 13 de septiembre de 2016.

Sin embargo los abogados defensores de "Mecafé"aseguran que el empresario no era funcionario público en ese año. "No tuvo que ver en el delito que le está imputando fiscalía, ya que de lo que lo acusa fiscalía sucedió en 203 y él estuvo como funcionario del 2009 al 2011 el ya no estaba en ningún ministerio y por esa misma razón el no tiene nada que ver en ese delito", argumentó el abogado Roberto Calderón.

Los fiscales del caso señalan que la defensa "ha desviado" su enfoque y aseguran que como representación fiscal presentaron una carpeta amplia que incluye que las conductas descritas sobre el imputado si son constitutivas de delito.

"Tenemos múltiples pruebas que denotan que la conducta realizada por el señor José Miguel Menéndez es constitutiva del delito de casos especiales. Tenemos testigos, pruebas documentales y por informe que lo ubican en el uso y la utilización de la aeronave que recibió en concepto de dádiva para buscar un favorecimiento en un contrato", dijo el representante del Ministerio Público.

"Vamos a poner en evidencia que esa narración de los problemas administrativos que dicen que hubo en la licitación no tuvo nada que ver Miguel Menéndez", aseguró el abogado Ulises del dios Guzmán.