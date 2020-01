Decretan orden de captura contra exdiputado Sigfrido Reyes: "no demostró disposición de enfrentar la justicia", ha dicho el juez

El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador decretó orden de captura contra el exdiputado y expresidente del Organismo Promotor de Inversiones en El Salvador (PROESA), Sigfrido Reyes, por los delitos de apropiación de fondos públicos, estafa agravada y lavado de dinero.

Según el juez, Reyes "no mostró disposición de enfrentar la justicia" y por lo tanto se decreta su orden de detención.

Además, se decretó la misma medida contra Karla Beatriz Recinos, quien también se encuentra prófuga de la justicia. Recinos era asistente del exparlamentario.

Earle René Reyes Morales, hermano de Reyes; señalado por lavado de dinero y Byron Enrique Larrazábal, socio de Reyes quien era mencionado por estafa agravada y lavado de dinero, ambos prófugos, el juez dejó pendientes las resoluciones.

Mientras tanto, los otros diez de los 14 señalados de pertenecer a la presunta red de corrupción encabezada por Reyes, el juez ha dictaminado que continuarán la siguiente etapa del juicio en libertad porque a su criterio "no hay peligro de fuga".

El juez también autoriza orden de captura contra Karla Beatriz Recinos, asistente de @sigfridoreyes prófuga de la justicia. Sobre los otros dos imputados ausentes que no enviaron abogados, el juez dejó pendiente la resolución. — LPGJudicial (@LPGJudicial) January 15, 2020

La audiencia inicial, que fue instalada ayer, continuó este martes, y en horas de la tarde, los diez procesados dijeron su última palabra.

Entre los acusados están Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, esposa de Reyes, y empleados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) y de la Corte de Cuentas de la República (CCR).

En el caso particular de Rodríguez Hernández, las medidas impuestas son: una fianza de $20,000, debe firmar en el juzgado cada 15 días, no salir del país, entregar al juez su pasaporte y no cambiar de domicilio

Capturados:

Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del cabecilla de la MS-13 "El Barney": casos especiales de lavado

Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, esposa de Reyes: lavado de dinero

René Antonio Díaz Argueta, gerente del IPSFA: estafa agravada, incumplimiento de deberes

Delmy Beatriz Vela Jiménez, jefa del departamento de Inmuebles del IPSFA: estafa agravada, incumplimiento de deberes

Jenny Elizabeth Guadalupe Medina, coordinadora de ventas del departamento de Inmuebles del IPSFA: estafa agravada, incumplimiento de deberes

Sonia Inés Morales Rivas, esposa de Larrazábal: lavado de dinero

Kevin Mauricio Larrazábal Morales, hijo de Larrazábal: estafa agravada y lavado de dinero

Noemí Candelaria Rodríguez, subdirectora auditoría 1 de la Corte de Cuentas de la República (CCR): incumplimiento de deberes y falsedad documental

Atilio Castro Guevara, auditor de la CCR: incumplimiento de deberes

Rosa Yanira Ruiz de Reyes, auditora de la CCR: incumplimiento de deberes

Prófugos:

Othon Sigfrido Reyes Morales, expresidente de la Asamblea Legislativa y expresidente del Organismo Promotor de Exportaciones (PROESA): lavado de dinero

Earle René Reyes Morales, hermano de Reyes: lavado de dinero

Byron Enrique Larrazábal, socio de Reyes: estafa agravada y lavado de dinero

Karla Beatriz Recinos Ramírez, ex asistente administrativa de la Asamblea Legislativa: lavado de dinero

Las investigaciones de la FGR sostienen que el entramado vinculado a Reyes lavó $ 6.5 millones. Solo el exdiputado del FMLN introdujo en el sistema financiero $781,844.77 que obtuvo sin justificación legal del origen. También le reprochan la compra por un precio menor al legal de cinco terrenos en la residencial Greenside, de Santa Elena, en Nuevo Cuscatlán (La Libertad), que negoció la empresa TERREIN, S.A. de C.V., propiedad de Sigfrido Reyes y su exsocio Byron Larrazábal, con el IPSFA.

La Fiscalía agregó que Reyes, quien entre 2015 y 2019 fue presidente del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA), ha realizado 225 viajes: 167 viajes en misiones oficiales y 58 por turismo o negocios. En 70 de las misiones oficiales, el exdiputado solo tenía que participar tres días, pero algunas veces cobró viáticos por ocho días, según la FGR. Y en 44 viajes él mismo se autorizó el pago de viáticos, como presidente de la Asamblea.

Según la FGR, el exlegislador cobró de manera ilegal $106,000 en viáticos. Otro punto que llama la atención fiscal es que Reyes hizo 26 viajes en aviones privados, sin que se sepa cómo los pagó.

Abogados defensores de Reyes ya habían revisado expedientes de 5 investigaciones que lo mencionaban

En la audiencia iniciada ayer se dio a conocer que Sigfrido Reyes se enteró por la Fiscalía General de la República que su nombre aparecía en no menos de 5 investigaciones.

Gustavo Huezo, uno de los defensores, explicó que el exdiputado conoció de las investigaciones en su contra luego de que pidió a la Fiscalía, por medio de una carta, que le confirmara si existían expedientes que lo involucraran. En junio de 2017, la secretaria general de la FGR le dijo que sí, que había cinco investigaciones en desarrollo y un expediente archivado que lo mencionaban.

A partir de que conoció las investigaciones, Reyes nombró a un apoderado legal para que estuviera al tanto y la Fiscalía le autorizó que revisara el expediente el 18 de julio de 2017, confirmó una fiscal antilavado durante la audiencia.

La aclaración de la fiscal fue debido a que los abogados alegaron ante el juez que la Fiscalía violó el derecho de defensa del exdiputado Reyes porque a partir del 2019 prohibió que consultaran el expediente. El abogado Huezo pidió anular la acusación por ese motivo, pero el juez lo rechazó.

La Fiscalía explicó que el 18 de octubre de 2019 le impuso reserva a las investigaciones y no dejó que los abogados de Reyes revisaran el expediente porque sospechó que estaban divulgando información. Las sospechas son porque el 18 de julio de 2017 la defensa del exdiputado revisó el expediente, y 10 días después la esposa de Reyes envió a sus representantes legales a la Fiscalía porque alguien le comentó que también era investigada.