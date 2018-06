Decretan reserva parcial en caso Saqueo Público en gestión de Mauricio Funes

De los 32 señalados de pertenecer a la red encabezada por el expresidente Mauricio Funes para sustraer millones de las cuentas del Estado, solamente seis están presentes en la audiencia inicial de hoy. La primera dama Vanda Pignato -contra quien no hay orden de captura- también está requerida para este proceso pero no se ha hecho presente. Los medios de comunicación no tendrán acceso por una petición de reserva parcial solicitada por la Fiscalía que fue aprobada por el juez.