Defensa de Mecafé solicitó nulidad del proceso

La defensa técnica del empresario Miguel Menéndez Avelar, conocido como "Mecafé", solicitó al juez Octavo de Instrucción de San Salvador la nulidad del proceso o el sobreseimiento definitivo por el delito de evasión de impuestos.

El abogado Ricardo Miranda negó que su cliente presentara documentación falsa para evadir impuestos, como lo señala el Ministerio Público. "Ni el director General de Impuestos Internos ni la subdirectora en su informe identifican documentos falsos dentro de su declaración, entonces no puede imputarse el delito", dijo.

Mecafé fue acusado junto a una decena de personas de crear un mecanismo para desviar fondos públicos durante la administración del ex presidente Mauricio Funes en el proceso judicial denominado "Saqueo Público", en el que también son procesados la ex primera dama, Vanda Pignato y otros ex empleados de Casa Presidencial.

A Menéndez lo acusan también por el delito de lavador de dinero y es señalado de lavar $3 millones, fondos que según Fiscalía habrían sido trasladados a la empresa Cosase, que también brindaba servicios de seguridad al Gobierno.

"Fiscalía inicialmente manejaba la hipótesis de que no existieron tales servicios, pero documentalmente se ha comprobado que si, que existieron facturas y que incluso un mismo testigo criteriado de Fiscalía les proporcionó documentación sobre eso", mencionó Miranda.