Defensa de hombre que amenazó a opositores de Bukele propuso una condena reemplazada por trabajo de utilidad pública

Para este viernes 20 de noviembre, se esperaba el desarrollo de la audiencia contra Aron Elías Martínez Santos un seguidor de Nayib Bukele acusado de apología del delito. Sin embargo, no se instaló la audiencia y fue programada para el próximo martes.

De acuerdo con el boletín de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, la defensa del imputado propuso a la representación fiscal, una salida alterna consistente en un proceso abreviado, es decir una condena reemplazada por trabajo de utilidad pública.

Por su parte, el fiscal del caso señaló que analizarán si la petición del abogado cumple los requisitos de ley para que sea autorizada o se continúe con el desarrollo normal de una audiencia preliminar.

Martínez públicó un video en el lanza amenazas contra los opositores del presidente Nayib Bukele y dice que hay otras 60 personas fuertemente armadas que se ponen a las órdenes del mandatario, su "comandante".

"No soy de una banda. No soy policía. No soy soldado. No soy vigilante. Yo soy guardaespaldas y le quiero decir este comunicado a los que quieren levantar a la gente en contra del presidente Nayib Bukele. Señor presidente Nayib Bukele, ahí estamos comandante. Soy un guardaespaldas que tiene de la mano como a 60 cabrones fuertemente armados. Estamos a la orden, mi comandante", expreó Martínez.

El imputado fue detenido el pasado 23 de abril, en un operativo policial y de la Fiscalía después de aparecer en el video que circuló en redes sociales.

Las autoridades dijeron que el detenido portaba licencia de armas, pues trabajaba como guardaespaldas en el municipio de Santa Tecla, en el departamento de La Libertad.