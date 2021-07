Defensa en caso desfalco señala irregularidades

Gilberto Canjura, abogado defensor de Violeta Menjívar y Erlinda Handal, parte de las acusadas en el caso Desfalco, manifestó que durante el proceso ha identificado varias irregularidades que afectan a sus representadas y por las cuales el proceso no debería continuar.

Ayer el Juzgado envió a prisión preventiva a los cinco acusados de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que por el momento han sido capturados, entre ellos Menjívar y Handal.

Canjura dijo que el caso es más una judicialización política y no algo legal. "La manera en cómo se ha llevado este proceso es una judicialización de la política, como abogado así lo veo. Habrá un deterioro del estado de derecho, que ya de por sí, con todos los nombramientos irregulares que se han dado en la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República, deja un mal trecho. La crítica hacia ellos, y con este tipo de sentencias un poco rígidas, viene a reconfirmar que esta interpretación que estamos haciendo es correcta", aseveró el jurista.

Además dijo que no está de acuerdo con la resolución del juzgado de enviar a los acusado a la cárcel porque las tesis jurídicas que habían presentado estaban bien fundamentadas.

Sobre la Fiscalía, aseguró que no tuvo que haber actuado de la manera en que lo hizo porque hacían falta las diligencias administrativas de la Sección de Probidad en el caso del delito de enriquecimiento ilícito. Dijo que cuando esta instancia detecta irregularidades certifica a la Fiscalía de algún hallazgo, pero en este proceso no fue así. También mencionó que uno de los acusados tenía el finiquito donde demostraba que Probidad no le había encontrado indicios de enriquecimiento.

También aseguró que este delito no aplica ya que los fondos de los sobresueldos proceden del Presupuesto General de la Nación y que por ende es un dinero lícito. Uno de los cuestionamientos más fuertes de Canjura fue hacia el testigo criteriado que se está utilizando, ya que considera que por su papel fundamental debería estar junto a los diez acusados.

"Se cuestionó al testigo criteriado. Era una persona que ejecutaba todas los actos de entrega de dinero. Cuestionamos que no debió haberse dado el criterio de oportunidad a una persona que es autora. Tenía que haber estado a la par de los detenidos", aseguró.

Además, aseguró que el uso de un perito por parte de la Fiscalía podría generar dudas y que es mejor que el perito sea externo, por su imparcialidad.

Irregularidades en la acusación caso desfalco

Según los defensores, estos son algunos reparos que tiene el caso que ha generado la Fiscalía contra los exfuncionarios:

1. Probidad

Abogados defensores presentaron documentos que comprobaban que varios de los exfuncionarios acusados no tenían indicios de enriquecimiento ilícito, según la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

2. Testigo

Por el papel desempeñado del testigo criteriado durante el pago de los sobresueldos, la defensa considera que debería estar junto a los otros diez acusados, porque era de los principales autores, ya que entregaba el dinero a los funcionarios.

3. Prisión

Por presentar problemas de salud, cuatros de los cinco acusados no se debían enviar a prisión porque esto puede afectar el estado precario que aún tienen. La defensa dijo que Medicina Legal validó dicha situación, pero fue ignorada.