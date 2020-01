Defensa impidió auditar fondo ONU, se negó a revelar cantidad y uso

El Ministerio de la Defensa Nacional (MDN) no permitió que auditores financieros de la Corte de Cuentas de la República (CCR) tuvieran acceso a información sobre cantidad y manejo que hizo de los fondos que recibió de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en 2018, como retribución por participar en misiones internacionales de paz en tres países ubicados en África y Asia.

La Corte de Cuentas intentó comprobar si el Ministerio manejó de manera adecuada el dinero que le dio la organización internacional en 2018, pero el exministro David Munguía Payés respondió que esa información es confidencial. Todo consta en un análisis financiero que realizó la Dirección de Auditoría Tres de la CCR al MDN entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de 2018, dado a conocer a finales de 2019.

Los auditores recriminaron al Ministerio que en ningún documento de las finanzas institucionales figuran los fondos que dio la ONU en 2018. Agregaron que el MDN no cumplió con la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y el Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera Integrado, del Ministerio de Hacienda (MH), que ordenan a las instituciones estatales llevar registro del manejo de todos sus recursos.

Los fondos que ocultó el Ministerio provienen de la colaboración de El Salvador con misiones de la ONU, que inició el 21 de agosto de 2008 con la firma de un memorándum de entendimiento. El organismo internacional sostiene en su web que esas “operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas ayudan a los países desgarrados por conflictos a crear las condiciones para una paz duradera”.

En 2018, el año auditado por la CCR, la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) recibió dinero de la ONU por cinco contingentes que tuvo en tres países: Malí, Líbano y República Democrática del Congo. El MDN dijo a la Corte de Cuentas que no está obligado a registrar ese dinero en el presupuesto institucional porque no proviene del Estado. En diciembre de 2018, el ministerio declaró los fondos como reservados.

El argumento legal del Ministerio para no revelar los fondos que le da la ONU es que, a su criterio, están enmarcados dentro de los “planes militares secretos” que la Constitución de la República prohibe dar a conocer, basado en el inciso 7 del artículo 168. También se apoyan en el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que impone reserva a la información que pone en riesgo la seguridad nacional.

El MDN explicó que tiene un acuerdo con la ONU para que el dinero vaya directo a la FAES. El propósito es que el Ejército pueda usar los fondos de inmediato cuando lo requiera, sin burocracia. Munguía Payés dijo a LA PRENSA GRÁFICA que el exministro de Hacienda Carlos Cáceres y la Presidencia le autorizaron el manejo privado de ese dinero.

“Estos fondos permiten de manera ágil e inmediata apoyar las necesidades de carácter urgente, para garantizar que estos contingentes, puedan ser debidamente armados y equipados, manteniendo sus operaciones logísticas en forma periódica y sin ningún problema (...) Todas estas operaciones, repito: son clasificadas secretas”, explicó Munguía Payés a la CCR, en un documento con fecha 29 de octubre de 2019, cuando ya no era ministro.

Misión. Contingentes de militares salvadoreños estuvieron destacados en Malí, República Democrática del Congo y Líbano en 2018. La ONU da dinero a El Salvador por cada apoyo en las llamadas misiones de paz.

La corte concluyó en su informe de la auditoría que el Ministerio de Defensa no solo tiene sin registros los fondos que dio la ONU en 2018, sino también de “periodos anteriores”. El ex director financiero del Ministerio respondió a los auditores que solo deben referirse a las finanzas de 2018, porque ese es el periodo en estudio, y no a años atrás.

“Mantenemos nuestro criterio de que estos (fondos) deben ser revelados en la contabilidad institucional sin que eso implique revelar aspectos estratégicos o reservados sobre la defensa nacional, lo cual no es materia de fiscalización”, fue la respuesta de los auditores al ministerio. Agregaron que no les entregaron documentos para probar que el presidente y Hacienda autorizaron el manejo confidencial del dinero.

Merino ratifica reserva

La auditoría de la corte demuestra que el actual ministro de Defensa, René Merino Monroy, confirmó la reserva que impuso la gestión de Munguía Payés a la información relacionada con los fondos provenientes de las Naciones Unidas, incluido el acuerdo que firmó El Salvador en 2008 con la ONU. El funcionario dijo que la información es confidencial, aunque aclaró que él no está de acuerdo, según un documento del 29 de octubre de 2019.

“(La información relacionada con la ONU) corresponde a movimientos de carácter reservado, y sobre el cual en su momento y con su respectiva motivación se dio explicación del porqué el suscrito se encuentra impedido legalmente de ponerla a disposición de ese ente contralor, no por valoración personal sino por imperio de lo dispuesto en la Constitución a la cual juré cumplir y hacer cumplir, aun cuando no comparto lo dispuesto”, dijo Merino Monroy a la corte.

Los auditores consideraron que la Constitución, en el artículo 195, permite a la Corte de Cuentas conocer ese tipo de información. También explicaron que el artículo 45 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República otorga un “acceso irrestricto” a documentación relativa con fondos públicos, incluso cuando es reservada como este caso. La corte dijo que busca verificar el buen uso de los fondos, lo que no implica que hará pública la información reservada.

“Que el Ministerio de la Defensa Nacional no revele financieramente o registre en la Contabilidad Institucional los fondos percibidos por la ONU, origina el desconocimiento de la cuantía percibida, el uso o destino, así como la disponibilidad de esos fondos”, se lee en el informe final de la auditoría, que no encontró irregularidades en el manejo de los demás fondos en 2018 por parte de Defensa.

El 4 de febrero de 2019, LA PRENSA GRÁFICA intentó acceder a la información sobre los fondos que otorga la ONU a El Salvador. Tras una solicitud vía acceso a la información pública, Defensa respondió el 1.º de junio pasado que esa información es confidencial, tal como se lo ratificó a la Corte de Cuentas.

Solicitud de información

Antes de que la Corte de Cuentas de la República publicara la auditoría al Ministerio de Defensa, LA PRENSA GRÁFICA solicitó información relacionada con el dinero que paga la Organización de Naciones Unidas a El Salvador por participar en misiones internacionales de paz.

El ministerio dio datos generales, como la cantidad de integrantes por cada contingente, pero señaló que el manejo del dinero que recibe de la ONU es confidencial, como le dijo a la corte.