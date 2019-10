Defensa negoció vehículos militares con chatarrera que no tenía registro vigente

Varios vehículos, que pertenecieron al Ministerio de Defensa, están estacionados a las orillas de la carretera Panamericana, a escasos tres kilómetros de San Rafael Cedros, en Cuscatlán. Esos automotores, sin embargo, no están ahí para cumplir tareas de seguridad, como lo pretenden hacer los que están desplegados en algunos puntos de la capital salvadoreña. Esos vehículos están a la disposición de quien quiera comprarlos, por partes o completos, en una chatarrera.

El acuerdo del intercambio otorgado por el Ministerio de Defensa, que se conoce como permuta, no tiene como destino ese predio para los vehículos militares. Defensa, bajo la administración del exministro David Munguía Payés, los intercambió con otra empresa chatarrera, que originalmente tenía su base de operaciones en el kilómetro 18 y medio de la carretera Troncal del Norte, en Tonacatepeque, según consta en la dirección oficial que supone en la base de datos del Centro Nacional de Registros.

José, quien pidió no publicar su nombre real por temor a represalias, explicó que los vehículos pertenecieron a la Fuerza Armada y quedaron avejentados tras años de uso en las gestiones de los expresidentes Francisco Flores y Elías Antonio Saca.

En su momento, según ese hombre que trabajaba con la empresa que originalmente los adquirió, fueron donados por la Embajada de Estados Unidos a El Salvador para ayudar con las tareas encomendadas a los soldados en un proyecto de caminos rurales.

"La empresa que los compró era manejada por el señor Juárez, pero quebró allá como hace unos cinco años. A mí me dijeron que si quería comprar me los quedaba y fui a verlos allá llegando a San Rafael Cedros; pero vi que no me servían así enteros como me los vendían", dijo José.

LA PRENSA GRÁFICA llegó a donde José dijo que estaba la venta de vehículos que pertenecieron a la Fuerza Armada. Uno de los vendedores de la chatarrera, Luis (también nombre cambiado), explicó que tiene conocimiento de que por ley, esos vehículos tienen que ser desmembrados antes de venderse; sin embargo, que en varias ocasiones hay llegado compradores para no desperdiciar las partes los han adquirido así. "Incluso, vendimos un jalador de aviones entero", señaló.

"A veces uno les hace el favor, porque si los vendiéramos al precio del entero, valieran más; pero lo que vendemos son las partes. Nosotros lo que les decimos a los clientes es que pues si, eso de circular así como están, con logos del Ministerio de Defensa y todo, es ilegal", explicó Luis, mientras jugaba cartas con sus demás compañeros vendedores de la chatarrera en Cuscatlán.

El encargado de negocio, sin embargo, dijo que los vehículos por haber pertenecido a Defensa no pueden circular, por lo que carecen de "número". Al momento de la venta, según el encargado que pidió el anonimato, los clientes obtienen la lista donde está su nuevo vehículo, sin embargo, no pueden proporcionar el acuerdo que les dio Defensa al realizar la permuta.

El intercambio, aclaró, no lo recibieron ellos de primera mano, sino un "amigo" que pasaba dificultades económicas y tuvo que vender la mayoría de los vehículos que le entregó la FAES.

"Ningún vehículo se puede funcionar, pero las piezas sí, desde el momento que están aquí es luz verde", aclaró el encargado.

Vehículos enteros. Que pertenecieron al Ministerio de Defensa son vendidos en una chatarrera a las orillas de la carretera Panamericana en Cuscatlán.

Un negocio con rebaja

Fueron un total de 151 vehículos en calidad de donativo de parte del gobierno de Estados Unidos los que fueron permutados por Munguía Payés en agosto de 2013, según consta en la publicación del Diario Oficial con fecha del 28 de agosto de 2013.

El acuerdo, sin embargo, fue ampliado en enero 2015, según la publicación del 23 de ese mes, por el exministro Munguía Payés. La razón fue que 91 de los vehículos no se intercambiaron al transcurrir 17 meses.

Munguía Payés firmó para entregar esos vehículos restantes a la empresa Global Electro S.A. de C.V. por un valor de $17.15 por quintal de chatarra de hierro, que equivalía a 3,865 quintales; según explica el acuerdo firmado el 14 de enero de 2015.

Sin embargo, un mes después, en febrero de 2015, el exministro de Defensa ratificó una rebaja en el precio del quintal a $10 por cada quintal. Por lo que finalmente el negocio fue cerrado por $38,650. Sin embargo, la institución castrense esperaba obtener un total de $66,284.75 por la venta de los 91 vehículos en 2013; al final, Defensa obtuvo un 41.7% menos: $27,634.75 de descuento.

El acuerdo publicado en el diario oficial detalla que Defensa recibió por los 91 vehículos militares en desuso, repuestos y accesorios para tres minicargadores, tres tractores, una motoniveladora y un cargador.

La empresa que adquirió la permuta, Global Electro S.A. de C.V., de acuerdo con el Centro Nacional de Registros, no ha renovado su registro desde 2012. El negocio, sin embargo, la obtuvo tres años después.

La empresa dedicada únicamente al comercio de chatarra fue inscrita en el CNR en 2009. Su único accionista y propietario, de acuerdo con el registro oficial, es Herbert Moisés Juárez Zelaya.

Una de las oficiales de información del CNR aclaró que mientras la empresa Global Electro S.A. de C.V. no cancele la sociedad y pague las cuotas de registro pendientes, seguirá inscrita como tal.

Defensa justifica

El actual ministro de Defensa René Merino Monroy, al ser cuestionado sobre la permuta autorizada por su antecesor, dijo que cuando los vehículos son donados por Estados Unidos, son ellos quienes deciden las condiciones. "Cuando ellos (Estados Unidos) consideran que algo ya no sirve, ellos dicen sí se puede destruir o intercambiar, y cuando ellos dan una autorización, primero lleva todo un procedimiento que es avalado por ellos", justificó.

Las declaraciones del ministro contrastan con fuentes de la institución castrense, encargados de supervisar procesos de permutas en años anteriores, que detallan que los vehículos deben ser "despedazados desde el predio" y que la empresa que obtenga la permuta "debe tener destino final la fundidora, previa autorización del Departamento de Estado".

Merino Monroy, sin embargo, alegó que una vez autorizado el proceso se desligan de realizar una investigación, pues en el caso de los vehículos donados, está aprobada por la nación norteamericana.

"Ellos (Estados Unidos) llevan un control y eso hace toda la transparencia del mundo, porque ¿qué más que lo pueda fiscalizar el que los donó?, y Estados Unidos tiene estándares muy altos para eso", justificó el ministro de Defensa en una tarde de agosto pasado.

El 15 de ese mismo mes, LA PRENSA GRÁFICA solicitó una entrevista para conocer en detalle el trámite de las permutas o el manual que las regula dentro del Ministerio de Defensa. Al cierre de esta nota, sin embargo, el trámite seguía en solicitud y debía ser aprobado por Casa Presidencial, según informaron las autoridades el jueves pasado.

El Manual de Organización del Ministerio de Defensa, al que tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA, sin embargo, establece que la Dirección de Administración es la encargada de la regulación del sistema de inventarios y permutas.

Sin embargo, la única información pública sobre el negocio es lo que está publicado en el Diario Oficial, pues Defensa puso en reserva los datos de las permutas que ha realizado en los últimos años alegando que, en ocasiones, ha recibido armas de fuego. Algo que consideran información delicada por su relación con la "seguridad nacional".