Defensa pide absolución para Ana Ligia de Saca y otros imputados en caso de lavado de dinero

La audiencia relacionada al caso “Destape a la corrupción II” ha continuado este día, viernes 5 de marzo, con los alegatos finales de los defensores de las 8 personas implicadas, entre ellas la exprimera dama de la república, Ana Ligia de Saca.

Está previsto que la vista pública finalice hoy, sin embargo, no han determinado la fecha en que se emitirá el fallo de la sentencia.

El abogado defensor del caso, Rodolfo Garay Pineda, aseguró que el dinero en disputa fue para “el funcionamiento del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) y que ese dinero no fue a parar al grupo SAMIX”, y que han presentado pruebas suficientes para asegurarlo.

“Obviamente estamos pidiendo la absolución porque al desempeñar una función pública al no haber tocado ningún fondo de esos, nuestros representados no tienen responsabilidad penal y no es lógica la pena que la fiscalía está solicitando”, agregó Garay.

También el abogado Miguel Ángel Flores Durel, defensor de la exprimera dama dijo que tiene una expectativa positiva ya que según él la representación fiscal no ha podido demostrar el cometimiento del delito.

“La representación fiscal no ha podido demostrar el dolo, más allá de eso la prueba confirma que no existió dolo, por eso yo siempre he hablado de una duplicidad de ausencia de solo en el caso particular de la señora Ana Ligia Mixco Sol de Saca”, añadió Flores.

Por su parte la Fiscalía está solicitando la detención provisional debido a que “ya se ha demostrado la participación que tuvieron en los hechos y se corre con el riesgo de que no regresen a la finalización de la audiencia”, 15 años de prisión y que los imputados cumplan con la responsabilidad civil que consiste en pagar los 17 millones de dólares lavados.