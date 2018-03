Defensa pide facilidades para actuar con rigor

Lee también

Una ley que permita a los militares desplegados en labores de seguridad pública enfrentar con fuerza a la delincuencia y sin ningún temor de ser acusados de violar los derechos humanos; eso es lo que pide el ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés.El ministro dijo que se debe examinar una ley especial que sea “congruente con las medidas extraordinarias que estamos tomando en este momento”, porque considera que “el fenómeno enfrentado es complejo, atípico”.“Tener dos o tres enfrentamientos armados no es normal en un país que no sea el nuestro y las leyes, pienso yo, no están totalmente adecuadas en función de la amenaza que las autoridades están enfrentando; por lo tanto, habría que pensar un poco en ese caso en particular”, justificó Munguía Payés la petición de la creación de una normativa especial.El funcionario agregó que en el marco de las medidas especiales los enfrentamientos diarios que los militares deben enfrentar son un fenómeno “que ha rebasado los límites de la lógica de seguridad pública”. Así que se debe pensar en una ley más acorde con esa realidad, pues, “es un fenómeno emergente y creo que nuestra legislación no está totalmente preparada para enfrentar este tipo de problemas”, dijo.Munguía Payés habló de la creación de una nueva ley para defenderse de los señalamientos que diversos sectores, incluido el Departamento de Estado de Estados Unidos, han hecho sobre la participación de agentes de seguridad –entre militares y policías– en ejecuciones extrajudiciales.Según el reporte de Estados Unidos, los cuerpos de seguridad de El Salvador acumulan más de 100 denuncias por violar derechos humanos. Entre esas acciones están ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y violaciones a los derechos de la comunidad LGBTI.El ministro reiteró que la ocurrencia de enfrentamientos diarios no responde a la “delincuencia común”. Sin embargo, añadió, “la delincuencia es un tema que rebasa el tema de la delincuencia común. No obstante, estamos siendo juzgados por las leyes comunes, entonces hay una incoherencia”.No es la primera vez que Munguía Payés pide cambios legales para enfrentar con más rigor a las pandillas. En febrero de 2012, cuando fue ministro de Justicia y Seguridad, pidió crear un “paquete de normativas especiales”. Un mes después, facilitó una tregua entre pandillas rivales a cambio de menos controles en los centros penales donde guardaban prisión los cabecillas de pandillas.Pese a ello, el ministro acepta que “pudiera haber excesos”. “No tengo el número, pero podrían ser entre siete o 10 los casos que estamos viendo con atención desde de la fecha en que apoyamos a la Policía en labores de seguridad pública”, dijo.