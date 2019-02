Juez rechaza suspender juicio contra Bukele

El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla rechazó este lunes la petición de la defensa de Nayib Bukele sobre suspender el juicio por calumnia en perjuicio de Eugenio Chicas, exsecretario de Comunicaciones.

La tesis de la defensa es que Bukele goza de fuero constitucional desde que se convirtió en presidente electo el 3 de febrero pasado al ganar en primera vuelta la elección presidencial.

El argumento principal del argumento de la defensa son los artículos 236 y 238 de la Constitución de la República donde, según ellos, se establece el fuero constitucional a favor de diputados, vicepresidente y presidente de la República.

"Se refiere al diputado electo debe ser aplicado también al presidente electo, dado que los dos gozan de fuero constitucional y son electos de forma directa por el soberno, y aún más dada la categoría, jerarquía y legitimación democrática que ostenta un presidente de la República, ya que él es electo con el total de votos a nivel nacional", se lee en el escrito presentado hoy por la defensa de Bukele al tribunal.

Sin embargo, el juez consideró que el argumento no es válido porque Bukele aún no es presidente y por tanto no gozará de fuero hasta que asuma el cargo el 1 de junio. El juicio fue reprogramado para el próximo 7 de marzo a las 8:30 a.m.

Luis Mario Pérez, abogado de Bukele, alegaba que si el artículo 238 vale para los diputados electos, también para el presidente de la República que su jerarquía es mayor y su legitimidad democrática es mayor".

Bukele enfrenta este proceso tras afirmar el 17 de octubre de 2017 en el programa “Frente a frente” que Eugenio Chicas, entonces secretario de Comunicaciones de la Presidencia, violó a “su hija de crianza” sin que el partido oficialista se pronunciara al respecto. Chicas negó esas acusaciones desde el principio.