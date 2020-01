Defensa solicita anular a testigo que incrimina a Mauricio Funes

El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador decidió ayer suspender la declaración anticipada de un testigo protegido que incrimina al expresidente Mauricio Funes, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) señala de desfalcar $351 millones de la presidencia, con apoyo de otras 31 personas procesadas.

La decisión del juez obedeció a que la defensa de los acusados se opuso a que el testigo declare. Los abogados Pedro Cruz y Rolando Aparicio explicaron que, a su criterio, la Fiscalía no fundamentó el motivo para que el testigo dé su declaración en esta etapa, antes de un eventual juicio, que es el momento en que se escuchan testimonios, según la ley.

Aunque el juzgador no aceptó en un principio los argumentos de la defensa, los abogados anunciaron que van a interponer una apelación en la Cámara Primera de lo Penal para evitar la declaración del testigo. El juez tuvo que suspender el testimonio a la espera de la apelación y la resolución de la Cámara.

Los defensores opinaron que el testigo no puede ser protegido porque no participó en los delitos que la Fiscalía acusa en el caso conocido como Saqueo Público. "El criterio de oportunidad se le otorga a los partícipes de los delitos, y él mismo dice que no ha participado, que él ha escuchado", señaló Rolando Aparicio.

Una representante de la unidad fiscal contra el lavado de dinero dijo que las apelaciones anunciadas por los defensores solo buscan retrasar el proceso: "Una serie de abogados defensores han pretendido hasta este momento verter una serie de argumentos para dilatar esta diligencia y que no se lleve a cabo", dijo.

La fiscal recriminó a los abogados que el juez admitió la declaración del testigo desde el 11 de julio de 2019. "Si alguno tenía alguna razón o argumento para oponerse, la ley le daba tres días para interponer un recurso", agregó.

Ayer fue el segundo día consecutivo que el juzgado instructor no pudo recibir la declaración. Estaba programada para el lunes anterior, pero faltaron siete abogados defensores y el juzgado la programó para ayer, sin éxito.

El testigo protegido ha estado en la polémica durante las últimas horas. El lunes, el abogado Ulices del Dios Guzmán dijo que el testigo es Jorge Hernández, expresentador de televisión ligado al expresidente Elías Antonio Saca, en la cárcel por corrupción.

La fiscalía respondió que revelar la identidad de un testigo protegido es un delito. Pero el abogado Guzmán aclaró ayer que dijo el nombre del testigo porque el juez lo mencionó en las resoluciones judiciales. El juzgador le pidió a los abogados que no vuelvan a mencionar el nombre, según un defensor.

Las investigaciones preliminares de este caso sostienen que el expresidente Funes y su círculo se apropiaron de $351 millones públicos, aunque todavía no hay un peritaje definitivo que lo confirme. La fiscalía detalló que el peritaje debe estar listo antes de que termine febrero.