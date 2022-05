Defensoras temen que feminicidios de caso Chalchuapa queden en la impunidad

A un año del descubrimiento de las fosas clandestinas de Chalchuapa, defensoras de derechos humanos señalaron la posibilidad que queden impunes los 13 feminicidios y los otros cinco asesinatos perpetrados por el expolicía Hugo Osorio.

Zaira Navas, de Cristosal, cuestionó por qué Osorio recibió criterio de oportunidad siendo él coautor, y dijo que esta figura aplica solo para colaborador. Además, criticó que solo se le adjudican dos femicidios, dejando otros 11 en el limbo, al igual que otros cinco asesinatos. Hasta el momento no se sabe más detalles del caso porque la Fiscalía General de la República (FGR) no ha brindado más información.

Navas explicó que el criterio de oportunidad es un mecanismo que se utiliza para fortalecer una investigación delincuencial, pero "no para favorecer al principal responsable", sino "para llegar a los principales hechores".

Estas opiniones las virtió en el conversatorio "Chalchuapa: la fosa de las desapariciones y feminicidios. Análisis de las repercusiones legales y la cultura de la Impunidad", realizado el pasado miércoles 18 de mayo.

"Según el Código Procesal Penal y el Código Penal, la facultad de la Fiscalía para otorgar el criterio de oportunidad es cuando la persona a la que se le da dicho criterio ha sido colaborador, no coautor o autor directo. A él se le procesa por dos feminicidios, pero se le deja libre por el resto de los 16 crímenes", aclaró.

Además dijo que de las 18 víctimas que ha revelado la Fiscalía, 11 son mujeres que se registran como feminicidios y por ello es obvio que Hugo Osorio era "un feminicida", pues tenía una práctica de violencia hacia las mujeres y agresión sexual reiterada, según sus antecedentes.

También criticó la narrativa de la Fiscalía, pues ha presentado el caso públicamente como un acto de "crimen organizado que se dedica al tráfico de personas", debido a que Hugo Osorio y su hermano se dedicaban a ello.

Sin embargo, señalaron que no pueden decir que la causa de muertes sea esa y que es necesario que se investiguen otras razones por las cuales estas personas fueron asesinadas.

"Es muy cuestionable el papel de la Fiscalía con el criterio de oportunidad. Además, hay una persona que está siendo procesada en ausencia, es decir, que solo 9 están privados de libertad", denunció.

Silvia Juárez, investigadora de ORMUSA, criticó al Estado por querer ocultar la información del caso y el mensaje sexista que proyecta hacia las mujeres, entre otros factores.

"Primero las autoridades niegan los hechos, después los minimizan y por último los justifican. Así se comporta el Estado", aseveró.

Con esto se refirió a cómo las autoridades revictimizan a las personas afectadas y señalan que los padres deben estar pendientes de sus hijos. "Es un ciclo victimizador que primero niega, luego minimiza, y cuando ya no puede hacer eso, lo justifica. Así se comporta el Estado en estos casos", aseguró.

Keyla Cáceres, del Colectiva Amorales, dijo que la calma con la que el Estado se tomó el caso "fue escalofriante", por "ver a madres buscando a sus hijas y no acompañar a los familiares de las víctimas". También afirmó que Osorio era un feminicida en serie, por la cantidad de mujeres encontradas en la fosa de Chalchuapa.

Sobre la reserva decretada en el caso, Zaira Navas, dijo que no estuvo de acuerdo de que fuera total y que si bien la reserva es para las garantías de la mujer, para que no se revele su condición, no debería de reservarse toda la información del caso, pues esto ha hecho que las autoridades no informen al respecto.

"Nuestra exigencia debe ser que las autoridades den cuenta de cómo se cometieron estos crímenes, quiénes fueron los responsables y que hará el Estado para reparar a las víctimas. Sin embargo, esta reserva no permite esto", aseguró.

También mencionó la relación que tenía Hugo Osorio por ser policía con otros agentes. Dijo que era extraño que alguien como Osorio, que era muy conocido en la zona por las autoridades y por el trabajo que realizaba de llevar gente a otros países, las autoridades nunca se dieran cuenta de nada, y que sumado a eso tenía una orden vigente de violencia sexual.

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres de Santa Ana programó el juicio contra Hugo Osorio para el próximo 8 de julio y se extenderá por una semana. La vista pública es por los feminicidios de Mirna Cruz Molina de 57 años, y su hija Jackeline Cristina Palomo Lima, de 26. Ambas fueron asesinadas el 7 de mayo de 2021. Ese es el único caso que por ahora está siendo juzgado.