Defensores de Arriaza Chicas podrían ser investigados por la Corte

La Asamblea Legislativa informó que además de enviar una certificación a la Fiscalía para investigar al exviceministro y director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, también enviará una copia a la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para investigar a los cinco defensores del funcionario.

Con 57 votos a favor, la Asamblea aprobó una resolución que certificará lo sucedido en la sesión plenaria del martes 8 de diciembre. Además solicitarán la investigación de un posible encubrimiento de los abogados defensores de Arriaza Chicas.

“La información no se ha ocultado, se presentó por medio de escrito antes que se iniciara con las intervenciones”.

David Ramírez, defensor de Arriaza Chicas.

David Ramírez, abogado defensor del exviceministro Arriaza Chicas manifestó en su defensa que “la información no se ha ocultado por la defensa, por el contrario, se presentó por medio de escrito antes que se iniciara con las intervenciones de la fiscal y de la defensa. Siendo hasta ese momento que contamos con la documentación para probar la renuncia del señor Arriaza y fue el documento con acuse de recibido que se mostró durante la sesión plenaria. Aclaro que nuestra actuación siempre se apegó al estricto ejercicio del derecho de defensa técnica de nuestro representado”.

Abogados especialistas en derecho penal que LA PRENSA GRÁFICA consultó sostienen que las acciones por parte de los cinco abogados defensores en el proceso de desafuero podrían estar incurriendo en el artículo 129 del Código Procesal Penal. Referente al principio de lealtad, el inciso establece que “los abogados que cumplan funciones de representación como fiscales, defensores, querellantes, (...) deberán litigar con lealtad y buena fe, evitando prácticas dilatoras”.

“Dudo de que la circunstancia que señalan los diputados no conlleva a la infracción que ellos señalan, puesto que no nos encontramos dentro de un proceso penal en estricto sentido, que es el supuesto regulado, para el caso del antejuicio aplica el reglamento interno de la Asamblea Legislativa y ahí no se contempla régimen disciplinario para casos de antejuicio”, enfatizó Ramírez.

La defensa de Arriaza Chicas dijo que quien había cometido delito de encubrimiento era la Comisión Especial que investiga el manejo de fondos en la pandemia, porque insertó información falsa para señalar que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, no había justificado su comparecencia a la Asamblea.

Código p. penal

principio de lealtad

Art. 129

Los abogados que cumplan funciones de representación como fiscales, defensores, querellantes, acusadores, actores o responsables civiles deberán litigar con lealtad y buena fe, evitando prácticas dilatorias o el abuso de las facultades que el Código concede.