Defensores del caso BAES piden acusar a otros implicados

Luego de casi dos meses de debate, el juicio de Baterías de El Salvador (BAES), sobre contaminación con plomo, podría terminar este día. En el caso, la defensa reiteró durante su última intervención que la Fiscalía General de la República (FGR) dejó fuera de la acusación por contaminación ambiental a los verdaderos responsables del hecho: a gerentes y expropietarios de la empresa BAES. Mientras que los fiscales sostuvieron que Arturo Marenco, Hugo Trujillo y José Brito eran los técnicos con competencias suficientes en la empresa para impedir el daño ambiental que se hizo.

Juicio caso BAES: No hubo conciliación

“Hay cosas que nos llaman la atención, por ejemplo, ¿por qué se tomó de parámetro el año 2003, cuando sale de representante uno de los señores Lacayo, que curiosamente fue jefe de un fiscal? No digamos quién. Estas cosas llaman la atención... ¿Por qué personas con poder de decisión y con posibilidades de solventar el problema o dar explicaciones no están procesadas?”, dijo la defensora Rosa Morán, quien añadió que la Fiscalía ya no puede acusar a otras personas por el caso, ya que el delito de contaminación prescribió el domingo pasado.

"Baterías de El Salvador no tenía la finalidad de contaminar": defensa

La defensa añadió en sus alegatos que además que sus clientes no eran los responsables directo de seguir y velar por el plan medioambiental, existen inconsistencias en la acusación respecto a las fechas de participación de los imputados en los hechos. Según los abogados, estos únicamente acompañaron algunas auditorías de instituciones del Estado.

Asimismo, para los litigantes la Fiscalía, se equivocó al asegurar que la empresa no estaba cumpliendo algunas de los mandatos de las seis auditorías medioambientales que recibió.