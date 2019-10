Defensores públicos tienen asignados hasta 140 casos

El personal de la Procuraduría General de la República (PGR) de San Miguel, no da abasto para atender la demanda de personas que requieren de un defensor público. En esa oficina trabajan 16 defensores, y cada uno tiene asignados al menos 140 casos.

"Estamos sobrecargados, saturados de casos. Muchos se quejan de que su defensor no llegó a la audiencia, pero es porque estaba en otra audiencia y no podemos partirnos en dos. Es admirable la labor que muchos realizamos, ya que nuestros salario es de apenas $1,300, cuando un abogado particular se gana eso en una sola audiencia, es por eso que hay muchos abogados que no quieren trabajar en la institución", se quejó una defensora pública, que pidió omitir su nombre.

Algunos abogados públicos llevan 143 casos, de los cuales, dicen no alcanzan a atender ni 100, ya que no dan a basto para conocer todos los procesos .

"Es bien difícil, a veces la Fiscalía lleva hasta dos recursos humanos y nosotros ni tan siquiera podemos llegar a la audiencia porque tenemos otros casos más temprano o simplemente nos chocan las audiencias", expresó el fiscal.

Al respecto, el procurador auxiliar, José Rolando Chicas Amaya, confirmó que desde hace más de 10 años, los defensores públicos están saturados de trabajo, ya que cada año, en la PGR de San Miguel, se ven más 2,100 casos.

"Hoy con el control territorial las detenciones se han aumentado y los casos acá también. Solo tenemos 16 defensores y por año se ven más de 2,100 casos y es mentiras que dan a basto. Estamos 5x1 con los fiscales, porque por cada detenido que llevan, nosotros llevamos un defensor y no es solo esa nuestra función, también se ven otras unidades", dijo Chicas.