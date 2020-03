Defensoría consumidor fija precio de mascarillas y gel

De esta forma, las mascarillas rectangulares no quirúrgicas descartables no pueden valer más de $0.20, las mascarillas rectangulares quirúrgicas no tienen como precio máximo los $0.26, las mascarillas cónicas no pueden valer más de $0.27 y las mascarillas N95 sin válvula de exhalación no pueden costar más de $2.60.

Asimismo, el alcohol gel de 30 mililitros tiene un precio máximo de $1.25, el de 60 mililitros no puede exceder un costo de $1.32 y el de 500 mililitros tiene un precio máximo de $3.94.

Los precios anteriores aplican para los productos en general sin una marca específica. No obstante, las autoridades también detallaron los precios máximos para algunas marcas.

Mascarilla rectangular con elástico Kinmed: $0.20; mascarilla cónica Makaale: $0.23; mascarilla quirúrgica rectangular descartable con elástico Nipro: $0.26; mascarilla quirúrgica rectangular Sensi Medical: $0.25.

Alcohol gel sin fragancia Savon de 500 mililitros (ml): $2.66; alcohol gel Intra Aval de 120 ml en envase plástico: $0.95; alcohol gel con o sin aroma Manitas Limpias de 120 ml: $2.54; alcohol gel con aloe vera Limpiel de 60ml: $1.19; alcohol gel con o sin aroma Manitas Limpias de 60ml: $1.32; alcohol en gel Bluemen de 55ml: $1.10; alcohol gel con fragancia Savon de 30ml: $1.25; alcohol gel Milder Plus de 135 gramos en envase plástico: $1.66.

Los precios podrán ser modificados de forma oficiosa por la Defensoría del Consumidor o a solicitud de los proveedores ante la Defensoría, siempre y cuando demuestren causas que así lo acrediten, y este procedimiento será realizado de forma prioritaria y expedita, aseguraron las autoridades.

El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, advirtió que esta medida es flexible en el sentido de que pueden ser agregados nuevos productos con precios máximos a la lista, con el objetivo de garantizar el abastecimiento del mercado a precios razonables.

Salazar hizo énfasis además en que la ciudadanía puede denunciar el incumplimiento de esta disposición, a través de dos números telefónicos: el 910 y el número 7860-9704 vía WhatsApp, para que los consumidores afectados puedan hacer los respectivos reclamos.