Defensoría emite advertencia por un tipo de baterías portátiles que pueden causar quemaduras y otros daños

La Defensoría del Consumidor emitió una advertencia en El Salvador para quienes hayan adquirido baterías portátiles de la compañía myCharge. Son siete los modelos que están generando afectaciones a los usuarios.

En Estados Unidos se reportan ya siete lesionados con quemaduras por incendios en estos dispositivos. Además, son treinta los reportes por sobrecalentamiento y daños en pertenencias de los usuarios.

La compañía ha iniciado el retiro de las baterías en ese país, las cuales poseen en su parte exterior la marca myCharge y pertenecen a los modelos Adventure, en sus versiones Mega y Mega C; también los modelos Razor, en sus versiones Mega, Mega C, Super, Super C y Xtreme.

En la alerta emitida por la Defensoría, explica que “las baterías portátiles Razor pueden identificarse por una carcasa metálica anodizada de color azul, negro o gris, mientras

que las baterías portátiles Adventure por la parte exterior de goma. En ambos modelos la marca myCharge está impresa en la parte frontal del producto”.

También agregó que la institución agregó que “el número de modelo se encuentra en la parte posterior de los modelos Razor, y en la parte inferior de los modelos Adventure. El código de fecha tiene 4 dígitos, está impreso en el embalaje exterior (caja de color) y directamente en el producto. Los modelos Razor tienen este código ubicado en la parte posterior y los modelos Adventure lo tienen debajo de la solapa de goma, en la parte superior de la unidad”.

Estos son los modelos y códigos de los productos que se están retirando del mercado:

La Defensoría informó que ya está monitoreando en el mercado salvadoreño la venta de estos dispositivos y que mantiene habilitado el número 910 y el WhatsApp 7860-9704 ante cualquier reporte.