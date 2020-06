Déficit del 80 % en presupuesto de Liga contra el Cáncer

Abandonar un tratamiento de cáncer no es como perderse parte de una película que se puede retroceder y volver a poner. "Aquí si un paciente pierde la secuencia de su tratamiento, no hay retroceso, los resultados ya no son iguales", destacó el oncólogo Salvador Díaz Bazán, presidente de la Liga Nacional Contra el Cáncer, quien se mostró preocupado porque precisamente esto es lo que está pasando: los pacientes oncológicos se están viendo obligados a dejar sus tratamientos, debido a la emergencia nacional por covid-19.

Las razones son diversas: falta de transporte público, disminución de ingresos económicos debido a la cuarentena obligatoria, temor al contagio en centros asistenciales. La consecuencia: el aumento de la probabilidad de que estos pacientes pierdan la vida.

"El problema que estamos viendo es que todos los reflectores están apuntando hacia el covid-19 y la oncología ha sido hecha a un lado como si no existiera, como si no tuviera importancia, como ‘Eso lo veo después’. Y la verdad es que estas personas se nos van a perder. Por supuesto que la mortalidad de estos pacientes va a aumentar", anotó Díaz Bazán.

La Liga Nacional Contra el Cáncer comenzó hace más de un mes a notar la disminución en los pacientes que asisten a recibir quimioterapia, radioterapia, braquiterapia, a hacerse análisis de laboratorio para obtener un diagnóstico, o a someterse a cirugía por cáncer de seno: de 200 pacientes que atendían al diario en 2019, ahorita solo están llegando unos 20.

La mayor parte de estos pacientes padecen cáncer de matriz o de mama, luego también hay pacientes con cáncer de pulmón, de páncreas, de colon o de hígado, quienes muchas no son atendidos en la red pública de salud, o que bien tienen la capacidad de pagar un porcentaje de sus tratamientos.

El dinero que recibe la Liga viene del Gobierno ($400,000 al año), de donativos de la empresa privada y de la colaboración de estos pacientes que sí pueden costear una parte.

"Lógicamente, el Gobierno, con la situación que está pasando, todavía no nos ha dado ni un centavo este año, de los cuatro depósitos que nos hace al año. Y la empresa privada, ¿qué nos va a dar en este momento? . Los pacientes que atendemos a diario han bajado de 200 a 20. Entonces, ¿cómo vamos a hacer?", expresó el galeno, que cifró en un 80% el déficit financiero de la institución.

LIGA SIN FINES DE LUCRO

La Liga Nacional Contra el Cáncer necesita un presupuesto anual mínimo de un millón y medio de dólares, porque debe pagar sueldos a 100 empleados, la mayoría especialistas, y porque los equipos médicos tecnológicos "valen un dineral".

"Tratar el cáncer es caro", recalcó Díaz Bazán. Solo para ejemplificar, un tratamiento de radiación de cobalto (radioterapia) cuesta entre $20,000 y $30,000 en cualquier centro privado, pero en la Liga cuesta un máximo de $2,000, dependiendo del estudio socioeconómico que se le realiza a cada paciente que llega.

Hay un 30% de todos los pacientes, inclsuive, que son completamente exentos de cualquier pago: "Si el paciente no tiene nada (de dinero), ¿cómo le vamos a cobrar?", dice el oncólogo.

"Yo siento que con esto del covid-19, más allá de lo que se discute a nivel de política, y más allá de esa competencia de que yo soy mejor que tú, nadie está hablando del tratamiento que hay que darle a los pacientes, de cuál es el tratamiento adecuado, de cómo está la capacidad real de los hospitales. Se han olvidado de los pacientes y se han dedicado a pelearse entre ellos; entonces, a nosotros eso nos lastima", manifestó el doctor.

Su llamado, sin embargo, también va hacia los familiares de los pacientes oncológicos, para que no permitan que estos abandonen sus tratamientos, para que los apoyen, para que los acompañen a cada cita médica. Solo el año pasado, la Liga Nacional Contra el Cáncer atendió a 4,000 pacientes con cáncer.