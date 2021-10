Definen prueba del MINED para otorgar plazas a docentes como un "fracaso"

Como un fracaso, así definieron la prueba realizada por el Ministerio de Educación (MINED) para otorgar plazas a docentes el secretario general del Sindicato de Maestros y Maestras de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO), Daniel Rodríguez, y el secretario general de Bases Magisteriales Salvadoreñas, Jorge Alberto Villegas.

Las evaluaciones en línea para optar a una de las 2,744 plazas por Ley de Salarios que ofrece el MINED comenzaron el pasado sábado 16 de octubre con la prueba de conocimientos generales.

Desde ese día surgieron quejas y señalamientos porque el contenido de las pruebas no es congruente con el temario que entregó el MINED, por preguntas sin opciones de respuestas correctas e inconformidades con la forma de calcular el puntaje. Otro incoveniente fue que a algunos docentes se les cayó el sistema mientras realizaban la prueba.

"Hemos recibido queja de docentes que faltando media hora se les ha caído la plataforma y los ha regresado a la primera pregunta y todas las preguntas que ya habían contestado se perdieron las respuestas, y cuando reclamaban les decían que ya habían se habían perdido", señaló Rodríguez.

"La primera prueba del sábado a parte que se cayó el sistema, hasta dicen que las preguntas estaban mal redactadas. Aparece un profesor de matemática dicendo: puedo demostrar que la pregunta tal no estaba la respuesta correcta. Es decir, ni la respuesta correcta aparecía dentro de las posibles respuestas", agregó Villegas referente a este aspecto.

Además, un grupo de aspirantes se sometió, ese mismo sábado, a las pruebas especializadas, lo que han calificado de antipedagógico.

También se ha cuestionado al ministerio por haberle concedido un horario preferencial a los postulantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estas personas se sometieron a la prueba general de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche, mientras el resto la hizo 12 horas antes, de 8:00 a 11:00 de la mañana.

Algunos sectores también han señalado que hay anomalías en la colocación de notas y que a algunos aspirantes se les han restado puntos, por lo que se pedido el respeto a los puntajes. Otro sindicato incluso ha solictado la anulación de este proceso y que sea realizado como la Ley de la Carrera Docente lo establece y no como el recién aprobado decreto transitorio N° 69.

"Desde que aprobaron ese decreto Bases Materiales fijó su posisción y la experiencia ha demostrado que esa prueba fue un fracaso, así lo definimos nosotros", dijo Villegas.

"Las reglas del juego ya estaban definidas, la señora ministra inventa otras más que desde el inicio dijimos que no. Antes no se hacía prueba, el docente llevaba su CV al centro escolar, se remitía al Tribunal Calificador, este veía la antiguedad de graduación", agregó.

La Ley de la Carrera Docente está vigente desde 1996 y ha tenido algunas modificacionesa a través de los años, el art. 18 dice los requisitos y procedimientos.

De acuerdo a los agremiados la imposición de estas nuevas medidas tiene descontento a todo el sector docente, sumado a la "usurpación" del ministerio frente al ente encargado de asignar las plazas, el Tribunal Calificador por supuesta corrupción en gobiernos anteriores.

"Se dice que el Tribunal Calificador funcionaba con gente partidaria del gobierno anterior que seleccionaba a los maestros a fines al partido para asignar las plazas, quiere decir que si alguien no iba recomendado por el partido o por una gremial a fin al partido, no ganaba la plaza", aseguró Villegas.

Sin embargo, indicaron que esto se puedo haber solucionado colocando a dos miembros del ministerio en dicho Tribunal.

Aunado a todas esas irregularidades, señalaron también su indiganación ante la forma en la que se ha referido la ministra de Educación, Carla Hananía, hacia los docentes. Aseguraron que llamó a los directores de los centros educativos como ladrones por el tema de paquetes escolares sin tener pruebas.

"Lo que tiene más indignado al magisterio es la forma irrespetuosa en que la señora ministra de educación se está refiriendo a los docentes, ¿por qué? llama que los docentes son incapaces, que no pueden hablar, que no pueden escribir, que no pueden redactar y lo menos que pedimos nosotros a la ministra es respeto a la dignidad de los maestros.Como asociación, Bases Magisteriales le pedimos que se disculpe con el magisterio por esas expresiones", dijo Villegas.

Rodríguez aseguró que SIMEDU ante estas faltas de respeto e inconformidades han pedido que se destituya a la ministra.