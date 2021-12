Dejan en libertad a exjuez Giammattei acusado de corrupción en caso Rais-Martínez

Este sábado se desarrolló la continuación de la audiencia preliminar contra el ex Juez Romero Aurora Giammattei, acusado del delito de prevaricato, en el Juzgado Segundo de Sentencia de San Salvador. Giammattei quedó en libertad y fue condenado a cumplir un año de normas de conductas que serán definidas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en los próximos días.

Asimismo, como parte de la resolución del proceso judicial, al ex Juez le fueron impuestas medidas como no acercarse a la víctima, no agredirla física, ni emocionalmente por ningún medio y asistir a los llamamientos judiciales, entre otras cosas dijo la Fiscalía General de la República (FGR).

Giammattei fue puesto en libertad el pasado 24 de noviembre después de someterse a un proceso abreviado y aceptar que fue parte de una estructura de corrupción para fabricar pruebas falsas en contra de una persona.

En la audiencia inicial, Giammattei confesó el delito de prevaricato ya que asesoró a abogados para que fabricaran pruebas en contra de Claudia Herrera.

De acuerdo con la investigación realizada por la FGR, se detectó un plan para encarcelar a Claudia Herrera, y acusarla de amenazas con pruebas falsas. Herrera es la esposa del abogado Mario Calderon, ex apoderado legal del empresario Enrique Rais.

Por otra parte, la representación fiscal señaló que el ex funcionario está ligado a la estructura Rais-Martinez, en la que son procesados actualmente 11 personas.

Asimismo, la fiscal del caso indicó que será la víctima quien deberá demostrar en el área civil la cuantía del daño causado por Giammattei y los demás procesados para así poder tener el resarcimiento civil.

“Se considera que el daño psicológico, emocional a la víctima (Herrera) es bastante grande recordando que no solo hay un implicado en este proceso. Entonces la Jueza tomó a bien condenar en abstracto a Giammattei y que sea la querella quien demuestre en la instancia civil el daño causado” dijo la fiscal del caso.