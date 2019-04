Dejó caducar corrupción en anda: Fiscalía investiga jueza de cuentas por atrasar fallo

Rosa Guadalupe Jiménez Larín, jueza de la Cuarta Cámara de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República (CCR), es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) después que la presidenta de la institución contralora dio aviso al ministerio público sobre "una conducta presuntamente delictiva en el ejercicio de sus funciones".

El aviso lo hizo Carmen Elena Rivas Landaverde, titular de la CCR, con un escrito presentado ante la FGR el 22 de marzo de este año. En él expone que Jiménez Larín habría cometido el delito de incumplimiento de deberes al retrasar la resolución de un juicio de cuentas contra la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) que incluía reparos por $1.3 millones, lo cual llevó a que el caso caducara.

"Hice lo que considero debía hacer como ciudadana, avisar a la Fiscalía si sospecho que se ha cometido un ilícito. A partir de eso le corresponde a la Fiscalía investigar. Eso sin perjuicio de lo que internamente, en la Cámara de Segunda Instancia de la Corte de Cuentas, tengamos que resolver", declaró Rivas Landaverde a LA PRENSA GRÁFICA.

La presidenta de la Corte dijo que este caso es nuevo e independiente de otros que ya tiene la jueza ante la FGR. No quiso ahondar en los detalles, pero dijo que como institución están dispuestos a colaborar con la Fiscalía en las investigaciones.

No es primera vez

Pero el aviso presentado por la actual presidenta de la CCR no es el primero contra la jueza Jiménez Larín.

De hecho, ya hay una investigación contra la misma funcionaria que data desde 2016, relacionada también con otros dos juicios de cuentas contra ANDA y uno contra irregularidades en el Hospital Nacional de Maternidad.

El 11 de mayo de ese año el entonces presidente de la Corte, Johel Valiente, denunció a Jiménez Larín y al juez interino Mauricio López Ardón, también de la Cuarta Cámara de Primera Instancia, por los delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.

El argumento en aquel entonces fue que los dos jueces dejaron caducar dos exámenes especiales, siempre contra ANDA. Ambos estaban relacionados con procesos de licitación y contratación entre la autónoma y la empresa SETERS S. A. de C. V. entre los años 2000 y 2001, cuando Carlos Perla era presidente de la administradora nacional de agua.

En el examen al primer contrato, el Estado dejó de percibir $106,705.64 y en el segundo no pudo recuperar $42,802.60. Estos dos montos eran en concepto de multas impuestas por las irregularidades que la Corte encontró tras las auditorías.

Jiménez Larín también fue salpicada por dejar caducar una auditoría financiera al Hospital Nacional de Maternidad Dr. Raúl Argüello Escalón, correspondiente al período del 1.º de enero al 31 de diciembre de 2002. En ella se habían encontrado desórdenes administrativos en el control de ingresos y egresos en el hospital. La multa que el Estado dejó de cobrar en ese caso fue de $661.07.

PRIMERAS DENUNCIAS La Prensa Gráfica publicó en 2016 sobre la denuncia que el entonces presidente de la Corte, Johel Valiente, hizo contra Jiménez Larín. La jueza dijo que presentó pruebas y aún espera resolución sobre ese proceso.

Un ataque personal

Sobre el más reciente señalamiento ante la FGR, la jueza Jiménez Larín habló con LA PRENSA GRÁFICA y aseguró que es un ataque personal contra ella y que tiene los documentos para desvirtuar la acusación.

"Este particular se refiere a un proceso que se tramitó en la Cámara Cuarta de Primera Instancia, donde su servidora y el licenciado Manuel Arístides Bonilla López conocimos de ese caso que tiene que ver con ANDA. Firmamos una sentencia en tiempo, fue un proceso normal y en el cual no ahondaré por la reserva que pueda tener. Pero eso fue hace un montón de años, en enero de 2006. Las partes afectadas apelaron y ese caso ha pasado a Segunda Instancia, donde ha permanecido todo este tiempo", declaró la juzgadora.

Jiménez Larín dice que hará una contrademanda porque le parece que fue ilegal que se filtrara el aviso en su contra ante la Fiscalía y que ni siquiera ella había sido notificada, sino que se enteró por una copia que le proporcionó un comunicador. Sugirió que esta es una estrategia para que ella no pueda aspirar a los cargos de presidenta de la CCR o magistrada en un futuro.

"Esto me parece más un sesgo para afectar mi imagen, para hacer un daño personal por la persona que puso el anuncio. ¿Por qué solo me han denunciado a mí, cuando la sentencia la firman dos personas? ¿Por qué no se ha denunciado al licenciado Bonilla López? Ya es una acción prescrita, no le veo fundamento", expuso.

Jiménez Larín y su abogado, Eduardo Cardoza, aseguraron que en los próximos días llegarán a la FGR para mostrarse parte del proceso. "Vamos a verificar lo que han presentado, la documentación para fundamentar esto. Para mí no tiene sentido la denuncia, simplemente es para dañar su imagen. Esto no prosperará jurídicamente", declaró Cardoza.