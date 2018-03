Del Centro Histórico hasta el zoológicoen una bicicleta

Lee también

Facilitar el acceso al complejo cultural San Jacinto y los parques que están en esa zona, y hacer una conexión ciclopeatonal con el Centro Histórico de San Salvador, es parte de un proyecto que diseñó el Ministerio de Obras Públicas (MOP) bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernabilidad y Asuntos Estratégicos.El proyecto de movilidad y habilitación de espacios públicos en la zona urbana tiene varias fases, y ya se está en la fase preparativa de la primera etapa, informó el titular del MOP, Gerson Martínez.“La idea inicial fue comenzar a rescatar el Centro Histórico, contribuir al rescate del Centro Histórico de San Salvador y al rescate del centro histórico de San Jacinto, y que eso signifique también rescatar áreas verdes y áreas de esparcimiento en general. Generar una especie de circuito de parques en la zona”, dijo.Comentó que en la actualidad el paso desde el Centro Histórico hacia San Jacinto se ve cortado por el bulevar Venezuela, que tiene un alto tráfico vehicular. La idea que tienen es generar una ruta ciclopeatonal desde la plaza cívica, pasando por la avenida Cuscatlán y sobre el bulevar, hasta el parque central de San Jacinto.“Para eso sí hay financiamiento directo de la cooperación y llegar hasta el parque central de San Jacinto y hacia la ex Casa Presidencial. Aquí son 1.6 kilómetros, es algo muy cerca, muy caminable”, expresó Alejandra Dubón, directora de Ciudades Inclusivas del MOP.Afirma que el tema de seguridad es algo que se puede mejorar, en la medida que haya mayor movilidad de personas. “Nos vamos a conectar ciclopeatonalmente. Pero también un circuito más cerrado y más recreativo dentro de El Zapote. La otra conexión es también alternativa de transporte, no tanto recreativa”, sostuvo Dubón.Y es que un componente principal sería habilitar la calle Alberto Sánchez para el paso peatonal, que es la que está entre el excuartel El Zapote y la ex Casa Presidencial (CAPRES), que en la actualidad está cerrada con portones.“La primera etapa es esta, ampliar esta zona, generar un anfiteatro, conservar la mayoría de los árboles que están, que generan sombra. Generar este anfiteatro con servicios, con espacios de comida, con espacios comerciales chiquitos y servicios sanitarios públicos. Esto como un recorrido peatonal”, dijo Dubón.El plan también incluye aprovechar las 4.5 manzanas del ex cuartel y el Museo de Historia Militar con una ruta ciclopeatonal alrededor y otra dentro de las instalaciones, lo que implica modificar los muros y aceras.Esta parte del proyecto también conlleva adecuaciones a la infraestructura vial, que sería la ampliación a tres carriles de la calle antigua desde El Zapote hacia Los Planes de Renderos, y el puente a cuatro carriles.“Nosotros en dos a tres semanas vamos a iniciar la construcción del puente. Más tarde vamos a reconformar toda la parte de esos triángulos que están abajo del Zapote y vamos a ampliar un carril más al sur del Zapote, y vamos a generar paso peatonal”, expresó Martínez.También se harían conexiones hacia los parques que están en el sector. “Estamos estudiando la posibilidad de generar unas obras de paso de ahí al Saburo Hirao y al Círculo estudiantil, peatonales. Generar puentes para los seres humanos, la bicicleta, hacia el círculo estudiantil y al Saburo Hirao”, dijo.Otro componente es hacer la conexión con el parque Zoológico y mejorar la parte del aviario. Además de intervenciones en el río Acelhuate con biofiltros.Esas instalaciones son administradas por la Secretaría de Cultura (SECULTURA) de la Presidencia. “Nuestro equipo de patrimonio está participando en eso, precisamente por los permisos que se tienen que solicitar de parte de todos estos ministerios, para toda la intervención que tiene que ver con El Zapote, con la ampliación de las calles, en ese proceso se está en este momento”, manifestó Silvia Elena Regalado, titular de esa secretaría.Martínez afirmó que en el proyecto reciben apoyo de cooperación extranjera y de empresas privadas, pero que está concebido como una política de Estado, porque las siguientes etapas y el mantenimiento estarían a cargo de las siguientes administraciones.El plan tiene una parte que la realiza la Dirección de Hábitat y Asentamientos Urbanos del Viceministerio de Vivienda, que trabaja con unas doce cooperativas de viviendas del Centro Histórico de San Salvador y que estarían en la zona de influencia de la conexión con San Jacinto.“Vamos a hacer viviendas en altura para las cooperativas. Las cooperativas se involucran en el proceso. Hay todo un modelo que incluye la autogestión, la asistencia técnica y la propiedad cooperativa”, dijo el director, Gustavo Milán. Y agregó que beneficiarían a 400 familias de asentamientos precarios, y trabajan con el apoyo de la cooperación italiana.