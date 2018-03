Delegados del gobierno viajarán a Washington para reunirse con el FMI

Lee también

El secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, aseguró hoy que junto al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, viajarán mañana a Washington para sostener un encuentro con delegados del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para dar continuidad a un programa de ajuste fiscal que se planteó cuando se aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal.Lorenzana dijo que se avanzará en un programa con el FMI y se buscará materializar los acuerdos de la Ley de Responsabilidad Fiscal para que cuando venga una misión puedan finiquitar ese acuerdo. Además, tratarán de “recuperar el terreno que se pudo perder sobre las expectativas de entendimiento", esto a raíz del rompimiento del diálogo con ARENA.En diciembre de 2016, una misión del FMI visitó el país para reunirse con los partidos políticos con el fin de medir voluntad política para cualquier acuerdo que se pueda tomar respecto a un ajuste fiscal. En tanto, ARENA sigue exigiendo cumplimiento de acuerdo al Gobierno.Diputados del partido ARENA, Ana Vilma de Escobar, Margarita Escobar, y Donato Vaquerano, quienes estuvieron sentados en las mesas fiscal y económica con el Gobierno, reiteraron esta mañana que no están dispuestos a regresar al diálogo mientras no cumplan con los compromisos de firman. “Un diálogo sin compromiso no sirve absolutamente de nada”, expresó Vaquerano esta mañana en la entrevista de canal 12.El pasado 19 de enero, ARENA anunció que se retiraba del diálogo, después que el FMLN junto a GANA, PCN, y PDC, aprobaran la Ley del Presupuesto General de la Nación 2017 sin contemplar gastos para pensiones, escalafón de salud completo, subsidio a la energía eléctrica, y elecciones 2018.ARENA exige que el Gobierno de muestras de austeridad reduciendo gastos en el Ejecutivo. Vaquerano sostuvo que el Gobierno debe de “apretarse el cincho” y no seguir “despilfarrando”.