Delincuentes estafan a través de celulares

Lucrecia (nombre ficticio) cayó en una trampa al creer que se había ganado una camioneta y dinero fácil, al recibir un mensaje en su celular, sin embargo, todo resultó ser una estafa y la víctima perdió una cantidad de dinero que supuestamente debía invertir para cobrar el premio.

El pasado 8 de marzo recibió un mensaje de un número desconocido a través de la aplicación de WhatsApp. Cuenta que el mensaje le pareció real, seguro y tentador, por lo que decidió llamar por teléfono y comunicarse con un hombre que dijo llamarse Orlando Salguero, quien le manifestó que para obtener los premios tenía que pagar $150.

"Yo como no sé de eso, él me explicó que en todos los premios que uno se gana tiene que pagar IVA y que como era bastante el dinero tenía que depositarle $150 y que eso era para asegurar el premio", contó la víctima. Agregó que durante la llamada, el estafador le dijo que tenía menos de 24 horas para realizar el depósito y así lo hizo, además que no enviara mensajes al número que le habían notificado sobre el premio porque estaba fuera de servicio.

"Cuando vi que no hubo comunicación conmigo intenté llamar a ese número, pero desde ese día suena apagado. No puse denuncia en la Fiscalía porque para qué si más que voy a perder el tiempo, pero si me gustaría que la gente sepa para que no caigan en esas trampas", expresó Lucrecia.

Engaños. Los delincuentes utilizan aplicaciones como WhatsApp para engañar a las víctimas.

Otro caso similar le ocurrió a Olga, quien también pidió anonimato, la mujer cuenta que recibió un mensaje en el que decía que ingresara a un enlace con una dirección electrónica para ganarse dos pizzas gratis, por lo que ingreso e intentó llenar un formulario, pero se dio cuenta que la información de su teléfono se estaba subiendo a un correo electrónico que ella no había asociado a sus cuentas.

"Cuando vi que no cargaba y me salí, me dí cuenta que mis fotos y contactos se estaban subiendo a un correo que no era mío", dijo Olga, quien dijo que de inmediato borró lo que tenía en su teléfono.

"No sé qué habrá pasado, sólo que me desespere y borré todos los videos y fotos que andaba. En estos días anda circulando esos mensajes, porque a una vecina le cayó uno, pero decía que era para ganarse cupones de compras en el supermercado", dijo la mujer.

Ambas víctimas aseguran que no interpusieron denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) o la Policía Nacional Civil (PNC) porque consideran que no es un caso relevante a los que las autoridades puedan prestarle atención e iniciar una investigación.

Sin embargo, Carlos Villalobos, jefe de Seguridad Pública de la PNC de San Miguel, pidió a la población que no responda y no abra mensajes de ninguna oferta porque esta clase de estafas son frecuentes.

La FGR también señaló que no han recibido denuncias por esta clase de delitos, pero hizo un llamado a las personas que han sido víctimas de estafa para que se presenten con su teléfono celular para poder iniciar una investigación.