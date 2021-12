Delitos informáticos alcanzan cifra récord en 2021

En octubre de este año la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 1,769 denuncias relacionadas a delitos informáticos, la cifra más alta en un mes desde que la Ley especial contra delitos informáticos y conexos (LEDIC) se aprobó en 2016.

Si se suman todas las denuncias entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año, la cifra total es de 4,951 casos, una cifra récord en cuanto a este tipo de ilícitos se refiere y que representa un crecimiento de casi el 500 % en relación a los 861 casos que se habían reportado en 2020.

La mayor cantidad de las denuncias se reportaron, según los datos de la Fiscalía, entre agosto y octubre de este año, lo cual concuerda con el lanzamiento de la billetera electrónica Chivo Wallet, a través de la cual el gobierno salvadoreño motivó al uso de la moneda electrónica Bitcóin, la cual se legalizó en el país en junio y se comenzó a aplicar desde septiembre.

“ No es lo mismo que usted cuente con una división

de delitos informáticos, con staff y herramienta especializadas, a que solo cuente con un par de personas.”



Karla Alas de Duarte, abogada especializada en LECDIC

La organización Cristosal ha sido la primera en presentar una denuncia masiva contra Chivo S.A. de C.V., la empresa a cargo de la billetera electrónica, pues varias personas comenzaron a denunciar que estaba ligada a hurto de dinero por medios informáticos y robo de datos personales.

"Cuando nos enteramos que había una situación de fraude y suplantación de identidad consideramos importante ofrecer a la población la posibilidad de asesoría. Sin embargo, no esperábamos el número de denuncias que hemos recibido. Eso indica que el tema de suplantación de identidad es un tema masivo", dijo Abraham Ábrego,director de litigio estratégico de Cristosal, cuando pusieron las denuncias.

De hecho, según los datos oficiales, el hurto por medios informáticos y el hurto de identidad son los dos delitos que más han crecido (ver gráfico).

Cristosal señaló que esto se debe a dos factores. El primero es el hurto de los $30 que el gobierno depositó en las cuentas de Chivo Wallet de cada ciudadanos, pero que muchos no pudieron cobrar porque alguien más ya lo había hecho antes. El segundo se debe a que quienes cobraron ese dinero de forma ilegal sustrajeron datos del documento de identidad de terceras personas sin autorización y los ocuparon ilegalmente para ingresar a Chivo y cobrar el dinero.

Este último caso podría representar incluso riesgos más grandes, pues una vez con los datos cualquier podría volver a utilizarlos para cometer otro tipo de ilícitos. "Si alguien abrió en la Chivo wallet una cuenta a mi nombre, con mi DUI, y empiezan a recibir un montón de bitcóin que a saber cuál es el origen, ¿a quién van a ir a traer? A mí, porque la cuenta está a mi nombre. El problema que me da es que vayan a ocupar una cuenta a mi nombre para actos ilícitos", criticó en octubre pasado el abogado Enrique Anaya, cuando denunció que alguien había usado sus datos para acceder a la billetera.

Poca investigación

La cifra récord de denuncias abre la duda sobre la capacidad de investigación que tiene Fiscalía y otras instancias gubernamentales para dar seguimiento a cada caso. Por ello LA PRENSA GRÁFICA consultó a Karla Alas de Duarte, abogada especialista en cibercrímenes y parte de la mesa que en su momento trabajó en la redacción de la LECDIC, para determinar qué se necesita para dar respuesta a todos estos casos.

"No es que no se estén haciendo las cosas bien, sino porque el aparato estatal no cuenta con herramientas abundantes para poder ofrecer los métodos de investigación adecuados. No es lo mismo que usted cuente con una división de delitos informáticos, con staff y herramienta especializadas, a que solo cuente con un par de personas, que además atienden también otro tipo de casos", expuso.

Fiscalía por ahora solo cuenta con dos fiscales especializados en delitos informáticos. Alas sostiene que al ritmo que marcan las estadísticas hasta octubre, 2021 podría cerrar hasta con 6,000 denuncias, lo cual indicaría que a cada fiscal le corresponden 3,000. "Es imposible atender toda esa demanda con tan poco personal", afirmó.

Denuncias. Cristosal puso, entre noviembre y diciembre de este año, más de 1,000 denuncias relacionadas con la Chivo Wallet, sin que a la fecha la Fiscalía haya reportado avances en el tema.

Alas sostiene que si se quiere pasar más allá de las denuncias, lograr judicializar los casos y responder a los denunciantes, se necesita más de lo que ahora hay. "Se necesitan abogados que conozcan de este tipo de delitos, se necesita una policía cibernética, se necesitan peritos especializados en materia de delitos informáticos, que no pueden ser cualquier persona. Tienen que haber gente que sepa de ciperespionaje y ciberseguridad, por ejemplo. La cosa no es así nomás, porque no se trata de pistolitas, sino de delitos más complejos", argumentó la especialista.

El pasado 9 de diciembre representantes de Cristosal dijeron que Fiscalía no les ha notificado si hay avances de las denuncias puestas en noviembre.

EN CRECIMIENTO

