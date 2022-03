Delitos informáticos incrementaron hasta siete veces en el último año en El Salvador

En 2021 hubo en El Salvador un total de 6,373 denuncias sobre delitos informáticos, según datos proporcionados por la Fiscalía General de la República (FGR). La cifra se multiplicó siete veces más que la registrada en 2019 y 2020.

Las cifras oficiales indican que el tipo de delito que lideró los casos el año pasado fue el hurto por medios informáticos. Este tuvo un total de 3,420 víctimas, mientras que en 2020 fueron 76 y en 2019, 46.

El hurto de identidad es el siguiente con mayor registro, con 1,202 denuncias; en 2020 tuvo 124 y en 2019 hubo 126.

Carlos Palomo, de la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (TRACODA), explicó que el hurto de identidad ocurre cuando una persona se hace pasar por otra en internet o en el proceso de registro de una aplicación tecnológica. Mientras que el hurto por medios informáticos es cuando alguien utiliza tecnologías, internet, redes sociales o credenciales para apropiarse del dinero que pertenece a otra persona.

“Recibí una notificación en la noche, con un cargo de más de $700 vinculados a una transacción de la empresa Chivo S. A. de C. V., cuando yo nunca instalé esa aplicación”.



Andy Failer, víctima.

Hace una semana, Andy Failer, director ejecutivo del partido político Nuestro Tiempo, recibió en su celular un mensaje de texto que le alertaba de una transacción con su tarjeta de crédito. Esta había sido cargada a su cuenta por un valor de $780 en Chivo S. A. de C. V., el 22 de febrero pasado. Lo curioso es que la víctima nunca descargó la aplicación de la Chivo Wallet, pero había sido víctima de un delito informático a través de ella.

"Genera molestia porque se trata de una entidad pública que se está prestando para este tipo de casos", sostuvo Failer.

El banco todavía no ha resuelto su caso y pese a que su tarjeta cuenta con una póliza de seguro, este le indica que debe esperar hasta 120 días para obtener una solución. Comentó que posterior a su denuncia en redes sociales sobre lo sucedido, pudo darse cuenta que a otras personas también les ocurrió algo similar.

Conoció de al menos cinco víctimas más y expresó que la situación es preocupante. "Me enteré de otros casos en donde al menos a tres de cinco personas no les resolvieron su situación", comentó.

Para Laura Hernández, abogada especialista en este tipo de ilícitos, los riesgos son innumerables para las víctimas y enfatiza en que es necesaria una respuesta rápida de las instituciones: "Es algo que yo no he visto hasta ahora, que la Defensoría del Consumidor, la Fiscalía o la Procuraduría den una respuesta a las víctimas".

Añadió que, sumado a la situación, en el país no hay una educación respecto a la protección de datos personales.

Vinculación con Chivo

Carlos Palomo argumentó que no se puede aseverar que el incremento en los delitos informáticos se deba, de forma exclusiva, a las denuncias generadas por el uso de la billetera electrónica Chivo. Sin embargo, sostiene que los casos ocurridos a través de la aplicación podrían significar un indicio.

"Por el relevo y forma son indicios para asumir que podrían tener algún tipo de relación, pues al revisar el incremento mes a mes se puede notar que este se dio en el mismo periodo que ocurrieron las denuncias por Chivo. Esto lleva a concluir que el fenómeno Chivo tuvo relación con el incremento", enfatizó.

Los datos de la Fiscalía reflejan que las denuncias en estos delitos aumentaron en agosto (1,386) y en octubre (1,893). Estos también fueron los meses en los que organizaciones como Cristosal y Acción Ciudadana realizaron avisos ante la Fiscalía para que los casos por delitos ocurridos a través de la aplicación Chivo fueran investigados.

La jefa jurídica de Cristosal, Ruth Eleonora López, corroboró ayer a LA PRENSA GRÁFICA que, respecto a las denuncias ante la FGR por delitos mediante el uso de la aplicación, algunas de las personas afectadas fueron convocadas por la Policía para la toma de entrevistas, pero que a la fecha no hay resultados concretos.

Cristosal presentó 248 casos en un aviso para que fueran investigados, ante la Fiscalía, el año pasado. Asimismo interpuso una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional, que incluía a 244 personas afectadas, de la que todavía no han obtenido respuesta.

FGR niega información de Chivo

TRACODA pidió vía acceso a la información pública a la Fiscalía la cantidad de peticiones de datos, documentos, imágenes o informaciones dirigidas a la empresa Chivo S. A. de C. V. en el marco de investigaciones criminales. En respuesta a la solicitud, la FGR respondió que no era posible brindar el dato, ya que no lo tiene generado en su sistema automatizado.