Delmi denuncia negligencia en hospital de Chalatenango

Han pasado más de ocho días desde que Delmi Orellana, de 32 años, dio a luz a su hija fuera del Hospital Nacional Dr. Luis Edmundo Vásquez de Chalatenango. El hecho se registró cuando la madre de la niña llegó al centro de salud con fuertes dolores de parto y no fue atendida debidamente por el personal médico de la institución.

La mujer denuncia que hubo negligencia por parte de enfermeras, médicos y vigilantes del centro médico, ya que a pesar de pedir auxilio por la emergencia, no fue escuchada.

“Yo ya me sentía muy mal cuando estaba en el hospital. Más o menos una hora estuve adentro esperando con los dolores, pero ya había llegado antes y no me habían querido atender. Entonces nadie se acercó a mí”.

Delmi Orellana, mujer que dio a luz a su hija fuera de hospital de Chalatenango

“Yo ya me sentía muy mal cuando estaba en el hospital. Más o menos una hora estuve adentro esperando con los dolores, pero ya había llegado antes y no me habían querido atender. Entonces nadie se acercó a mí, yo ya no aguantaba los dolores, absolutamente nadie ni enfermeras ni doctores, solo pasaban a la par mía”, comentó Orellana.

Tras un video viral en redes sociales, en el que se mostraba el parto, el escándalo rodea al hospital y salpica al Ministerio de Salud (MINSAL), pues el hecho se conoció en todo el país, por lo que muchas personas han mostrado indignación.

Las acusaciones de negligencia de la madre apuntan al peligro que pudo pasar su niña, la que pudo incluso morir si ella misma no hubiese asistido bien su parto.

“Donde sentí que ya la iba a tener salí para el carro, yo sentía que ya se me iba a ahogar la niña adentro”.

delmi orellana, dio a luz fuera del hospital de chalatenango

Delmi asegura que en su desesperación y tras una hora de esperar con los fuertes dolores, decidió salir del área de emergencias del hospital y proceder al parto en dirección al pick up en el que llegó al hospital, pues su casa está ubicada a varios kilómetros del lugar. Lo que no supuso es que antes de llegar al carro, tendría en la calle a la recién nacida.

Antes de todo eso, hubo la posibilidad de ser llevada al hospital de Nueva Concepción, en el mismo departamento, pero se negó porque ya estaba coronando.

“Yo fui al baño a querer orinar porque me dieron ganas, pero como pensé que la podía tener ahí, ya no pude hacer mis necesidades. Y cuando sentí que ya la iba a tener, salí para el carro, porque como vi que nadie me atendía, sentí que si me detenía la podía ahogar a la niña. Me quise salir para el carro y ya no alcancé a llegar. Ahí es donde ya me salió la cabecita de ella y por eso ahí la tuve en la calle”, comentó la madre.

También explicó que no tuvo a la niña en el baño, para evitar otro tipo de rumores que la pudieran perjudicar.

Orellana no quisiera recordar las circunstancias que tuvo que pasar para traer a su hija al mundo fuera de las instalaciones del hospital.

“Decían que no había camillas, y a la hora que vieron que la bebé habia nacido, venían con las camillas”.

amiga de madre de recién nacida

La mujer y su pareja dicen que no cuentan con recursos económicos y viven en una casa en precarias condiciones, en el cantón Aldeítas de Tejutla, Chalatenango. Son padres de tres varones más y asegura que tras el nacimiento de su hija ya no tendrán más hijos por la situación económica que enfrentan. La mujer incluso solicitó ayuda de quienes quieran apoyarlos y deja a disposición el número 7569-6092.

La madre dice que se encuentra agradecida con Dios, porque la bebé está en perfectas condiciones de salud después del percance. Ambas pasaron tres días ingresada en el hospital luego del escándalo.

La mujer pidió al Ministerio de Salud que le pongan más atención a casos como el de ella, ya que en dicho centro asistencial no se están atendiendo las emergencias como debería de ser y ponen en riesgo la salud de las personas.

“Yo les pido que se pongan más las pilas en eso y que están más pendientes, porque todos saben que esto no da tiempo, que es una emergencia que se tiene que atender; por eso, se llaman así, emergencias”, dijo la madre de la recién nacida, pero ya con un grado de más tranquilidad.

Sin autorización

La mujer se excusa del video de su parto en redes sociales, el cual desde el primer día se hizo viral. Delmi Orellana asegura de que no se percató de la grabación, debido a que la atención y preocupación la tenía en su hija.