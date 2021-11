Demanda de sangre sube 8 % en diciembre

La demanda de sangre incrementa 8 % en diciembre por la temporada festiva, apuntó ayer el vocero de la Cruz Roja Salvadoreña (CRS), Carlos López Mendoza, quien hizo "un urgente llamado" a la población altruista a acercarse a donar.

"Nosotros hacemos un llamado urgente a partir de este mes para tener las reservas estratégicas que debemos tener en toda temporada, y sobre todo en la temporada navideña, porque se incrementan los accidentes de tránsito", anotó.

Las fechas más significativas suelen ser los fines de semana, detalló.

El llamado tuvo lugar en el marco de un donativo valorado en $115,900 que hizo ayer la Embajada de Japón a la CRS, precisamente con el objetivo de que la institución pueda recolectar más donadores de sangre.

Se trata de una unidad móvil para la donación de sangre que requirió además de una contrapartida de $21,4000, que fueron obtenidos por medio de empresas salvadoreñas que aportaron para que la institución pudiera correr con los gastos de la construcción del estacionamiento para la unidad, el registro, el seguro y el equipamiento del vehículo.

"Esta es una clara muestra de la credibilidad que se tiene en esta administración transparente que la Cruz Roja Salvadoreña realiza con las aportaciones, cumpliendo con el objetivo humanitario para el que hemos sido elegidos", manifestó el presidente de la CRS, el doctor Benjamín Ruiz Rodas.

El donativo se enmarca en la ejecución del proyecto de cooperación Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APCS).

"Esta unidad móvil no solo facilitará y aumentará la recolección segura de sangre, sino que impactará de forma positiva en las reservas, ayudando también a incentivar a los posibles donantes al disponerse de una unidad que ofrece las condiciones adecuadas para el proceso y hacer efectivo el acto de donación", agregó Ruiz.

Además, detalló que cada año reciben entre 15,000 y 18,000 donantes, pero la cantidad termina multiplicándose por cuatro, porque de una sola bolsa de sangre se separan diferentes elementos, como plaquetas, plasma, glóbulos rojos y crioprecipitados, según sean las necesidades de los pacientes.

Según estimaciones de 2018, el valor de una bolsa de sangre ronda los $175. Este costo está estimado con base en cinco exámenes de rigor que debe practicar la Cruz Roja a cada bolsa de sangre de 0.425 litros y que tienen como objetivo descartar enfermedades de transmisión hemática (por medio de la sangre): como VIH, Chagas, Hepatitis B, Hepatitis C y Sífilis; y además se le practican otros tres exámenes: Rastreo de Cuerpos Irregulares , Tipeo general de Sangre y Prueba de Hemoglobina.

Este no es un cobro que haga la CRS. La sangre no se vende. Cuando la donación se hace a hospitales públicos, el costo lo asume la CRS. Pero si va para un hospital privado, este sí debe pagar los reactivos. "Tenemos tradición y obligación de darles sangre a los hospitales públicos. A los privados no se les cobra la sangre, sino los reactivos para su separación. La sangre no tiene valor", explicó el vocero de la CRS, López Mendoza.