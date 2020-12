Demandan a Asamblea Legislativa por reforma en Ley de Pensiones

Los ciudadanos Enrique Anaya y Marcela Ramos presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la Asamblea Legislativa por reformas realizadas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones.

Los demandantes piden la impugnación de los decretos legislativos 765 y 766, ya que consideran que estos se emitieron con vulneraciones constitucionales respecto al proceso de formación de ley, pues no se discutieron las reformas ni tampoco se hizo un análisis previo de su impacto.

Argumentan que dichos decretos "han sido aprobados con dispensa de trámite sin que la Asamblea haya sometido a debate las razones de la urgencia".

“Esto que está sucediendo con la demanda es injusto. Lo que pasa es que no hay voluntad política de arreglar”.



Francis Zablah, diputado de gana.

También manifiestan que no se valoró la incidencia del decreto 765 con respecto a la protección del núcleo familiar, ni se examinó el impacto en el financiamiento de pensiones a personas que carezcan de vínculo parental con el afiliado.

Tampoco se discutió sobre el efecto del decreto 766 en el monto de las pensiones, como consecuencia de las disminución del saldo de la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones (CIAP).

Enrique Anaya, abogado constitucionalista y demandante en este proceso, aclaró porqué es necesaria la derogación: "ya que no hay ningún estudio ni económico, ni actuarial, ni presupuestario sobre el impacto de las reformas, lo conveniente es que no se apliquen hasta que se decida si son o no constitucionales".

El diputado de GANA, Francis Zablah quien fue el mocionante de dichas reformas, defendió su postura de que el dictamen sí se discutió. "Es mentira. Las pocas veces que ha habido comisión sí hubo debate. Hay que ver que hay detrás de todo esto", opinó.

El legislador dijo que pedirá que se derogue el decreto 766 porque considera que ese sí es inconstitucional.

Dicen que decretosno fueron discutidos

Esto exponen los demandantes ante la Sala de lo Constitucional:

1. Medida cautelar

Piden como medida cautelar la suspensión de los efectos de los decretos 765 y 766.

2. Autorización

Que se autorice su intervención en el proceso de inconstitucionalidad en calidad de parte activa de la pretensión.

3. Informe

Solicitar informe detallado a la Asamblea Legislativa y que los decretos sean declarados contrarios a la Constitución de la República por su proceso de formación.