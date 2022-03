Demandan a PNC por retener a 1,500 maestros

Bases Magisteriales y el Sindicato de Maestras y Maestros de Educación (SIMEDUCO) demandaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, a quien acusan de actos arbitrarios por haber retenido a unos 1,500 maestros el 4 de febrero, quienes se dirigían a San Salvador, a una marcha para exigir una reforma de pensiones.

"El espíritu que nos anima acá es que se procese a Mauricio Antonio Arriaza Chicas por el delito de actos arbitrarios", dijo el secretario general de Bases Magisteriales, Jorge Villegas. Junto al secretario general del SIMEDUCO, Daniel Rodríguez, denunciaron que agentes policiales y militares impidieron el libre tránsito de los docentes.

"Aquí no hay nadie por encima de la ley, don Mauricio. Si bien es cierto que usted tiene a miles y miles de policías, eso no lo faculta a violar las leyes, a violar la Constitución. En este país debe imperar la ley del derecho, la libertad de expresión y no la fuerza militar ni la fuerza policial", declaró Villegas. Rodríguez afirmó que la policía detuvo en retenes y confiscó los duis de conductores y pasajeros de una treintena de buses. Cada bus transportaba a unos 50 docentes.

Esta es la primera denuncia que públicamente se presenta por los retenes que la PNC instala hasta 24 horas antes de las manifestaciones contra el gobierno. "Las movilizaciones son una forma de ejercer la libertad de expresión; por lo tanto, cuando hay limitaciones al ejercicio de esta libertad, hay una restricción en contra de lo establecido en la Constitución", dijo Ruth Eleonora López, jefa jurídica de Cristosal. "El delito de actos arbitrarios es justamente cuando un funcionario se extralimita y se atribuye funciones que no le corresponden", añadió.