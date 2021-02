Demandan a candidato a alcaldía de Metapán por "compra de votos"

El ciudadano Enrique Anaya presentó una demanda para pérdida de derechos de ciudadanía contra el candidato a alcalde por el partido GANA, Ricardo Polanco, por “compra de votos”.

El demandante argumenta que en el artículo 75 ordinal 2° prevé que la pérdida de derechos de ciudadanía se produce a personas que compren o vendan votos. Indica que con este numeral se pretende “impedir que la voluntad popular sea alterada de forma tan burda... Siendo así el reparto de dinero que el señor Polanco ha admitido que hizo con propósito electoral, encaja plenamente como causa de pérdida de derechos de ciudadanía”.

Sobre las declaraciones que dice el demandante sobre el candidato para la silla edilicia de Metapán, Ricardo Polanco, las fundamenta de una nota que sacó publicada LA PRENSA GRÁFICA el miércoles, donde informó que el candidato repartió dinero engrapado en hojas volantes que lanzó desde una avioneta a los habitantes del municipio.

Información que el propio candidato admitió, “fue poco. No fue mucho. Sí se tiró pero no en la magnitud que la gente cree…Pero no es cosa que tampoco los 40 mil volantes llevaran dinero. Se hizo como premio a los habitantes de Metapán, en unos iban billetes de a $1, en otro billetes de $5, de $10; unos $500”, afirmó.

Como medida cautelar, Anaya está pidiendo que el resultado de la participación de Ricardo Polanco esté condicionada al fallo que se dicte en dicho proceso de pérdida de ciudadanía. Esto quiere decir, que de ser electo el candidato como alcalde del municipio metapaneco, no podrá ejercer ese cargo, sino que sería un concejal de los que resulten electos en las votaciones del 28 de febrero.

El demandante también está pidiendo su intervención en dicho proceso y que se conceda audiencia al candidato para que ejerza su defensa, entre otros.

Esta es la tercera demanda que presenta Enrique Anaya ante la Sala de lo Constitucional, la más reciente ha sido la demanda que admitió la sala en contra de otra candidata para una diputación y que es del mismo partido GANA.

En esta ocasión, Anaya demandó a la candidata Nancy de Martínez por "promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República". La sala aclaró que de acuerdo a la resolución sobre el caso, si la candidata llegara a perder sus derechos de ciudadanía, su suplente tomaría su lugar y Nancy de Martínez no podrá ocupar cargos públicos.